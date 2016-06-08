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Путешественников по Южной Корее приглашают принять участие в акциях
Национальная организация туризма Кореи предлагает всем желающим поучаствовать в акциях перед путешествием по Корее. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу НОТК.
Расскажите, какие объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО вы собираетесь посетить в Корее и получите транспортную карту T-Money на 10 тысяч вон, а также буклет для печатей. При посещении объектов ЮНЕСКО проставьте печати в данный буклет на кассах и информационных стойках, предъявите его в аэропорту г. Инчхон и получите подарки. Для подачи заявки необходимо указать период пребывания в Корее и приложить скан авиабилета.
Подать заявку можно на сайте по ссылке:
http://russian.visitkorea.or.kr/rus/HD/event/2016/05/110201/event.jsp
Путешествие по Стране утренней свежести стало ещё доступнее: специальный туристический автобус «K-Travel Bus» доставит вас в самые привлекательные места Кореи!
Забронируй поездку на автобусе «K-Travel Bus» и получи путеводитель, карту и портативное зарядное устройство в подарок!
Проект K-Travel Bus был создан специально для иностранных туристов, чтобы обеспечить им удобное и комфортное путешествие по провинциям Кореи. Всего курсирует 6 маршрутов в провинции Канвон-до, Чолланам-до, Кёнсанбук-до, Кёнсаннам-до и др. Длительность тура – 1 ночь и 2 дня.
Подробную информацию о маршрутах автобуса «K-Travel Bus» можно прочитать на официальном веб-сайте: www.k-travelbus.com
Как стать участником акции K-Travel Bus:
1. Забронируйте поездку на автобусе на официальном сайте: www.k-travelbus.com
2. Полученный билет отправьте на электронную почту Центра туризма Кореи во Владивостоке: knto_vl@mail.ru . В заявке обязательно укажите имя, на которое оформлен билет, мобильный телефон и способ получения подарка:
- в офисе Центра туризма Кореи (г. Владивосток, Океанский пр-т, 17, тел. (423) 265-11-63)
- по почте (укажите адрес проживания с индексом). В этом случае необходимо подать заявку минимум за 10 дней
Правила участия:
1. В данной акции могут принимать участие только жители Дальнего Востока и Восточной Сибири. Граждане, на данный момент проживающие в Корее или другой стране, не имеют права участвовать в акции.
2. Период проведения акции: с 1 июня 2016 г. по 31 декабря 2016 г. Количество подарков ограничено. Возможно прекращение акции раньше указанного срока
3. При групповом бронировании, каждому участнику предоставляется зарядное устройство; путеводитель и карта предоставляются в одном экземпляре на всю группу
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