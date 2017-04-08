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Бизнес-гороскоп: Тельцам светит новый "коровник"
ОВЕН. Неделя нестабильна в финансовом плане. Возможны некоторые денежные потери и непредвиденные расходы. Во вторник противопоказан излишний азарт, вы можете поставить на кон и потерять слишком много. Вторая половина недели окажется спокойнее первой.
ТЕЛЕЦ. В первой половине недели могут быть удачны дела, связанные с недвижимостью. В среду постарайтесь не транжирить попусту силы и деньги. В четверг, скорее всего, вам придется предоставить начальству отчет о своей работе.
БЛИЗНЕЦЫ. Не стоит откровенничать с окружающими, не посвящайте в свои финансовые планы тех, кто может помешать их осуществлению. В пятницу и субботу устройте поход по магазинам, обновите гардероб. Деньги на это у вас точно будут.
РАК. На понедельник не стоит планировать слишком много дел, связанных с решением финансовых вопросов. Сейчас любой риск может оправдаться, если искренне верить в победу и упорно трудиться. В выходные вас могут порадовать новые денежные поступления.
ЛЕВ. Ваша финансовая стабильность может оказаться под угрозой, если вы не будете производить только разумные траты. Не стоит оставлять слишком много наличных в кафе и ресторанах. Не забывайте вовремя гасить кредит.
ДЕВА. Вторник - важный день для нового дела, но вы можете натолкнуться на некоторое препятствие, постарайтесь сосредоточиться и добиться поставленной цели, так как от положительного результата многое зависит. В четверг возможны финансовые поступления, в субботу будут удачны необходимые покупки.
ВЕСЫ. Во вторник и среду вероятны новые денежные поступления. Сейчас можно заняться поиском новой работы, успешно пройдут собеседования. Пятница - удачный день для переговоров и деловых встреч в неофициальной обстановке.
СКОРПИОН. В первой половине недели вероятны долгожданные денежные поступления, причем их сумма будет весьма значительной. Немалый доход принесет не только основная работа, но и подработка. Не исключено, что вам предложат читать лекции, выступить с докладом на престижном симпозиуме или закажут написать рекламный текст или исторический труд.
СТРЕЛЕЦ. Быть или не быть финансовым поступлениям, на этой неделе зависит от вашего благоразумия. Важно произвести правильное впечатление на начальство. Замечательная неделя для поиска инвестора или спонсора. Старайтесь сами контролировать денежные средства, а не надеяться на партнера.
КОЗЕРОГ. Ваши финансовые ресурсы начинают потихонечку испаряться, однако в среду вероятны новые денежные поступления. В четверг на работе возможен конфликт или внезапная проверка. В пятницу должна поступить важная информация. Но учтите, что возможны искажения и неточности. Воскресенье - удачный день для покупок.
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя стабильна в финансовом плане, в первой ее половине вероятны значительные денежные поступления. В пятницу удачными будут деловые встречи, подписание договоров, дела, связанные с недвижимостью и планированием отдыха на ближайшие праздники и каникулы.
РЫБЫ. Финансовое положение стабильно, на работе все складывается для вас достаточно благополучно. Однако не стоит в романтической задумчивости бродить по магазинам. Берегите свой кошелек, а лучше складывайте деньги в самую отдаленную тумбочку.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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