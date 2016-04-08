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В Европе стали платить по 550 евро каждому гражданину
Безусловный базовый доход в размере 550 евро вне зависимости от трудоустройства станут получать граждане Финляндии с 2017 года. На первых порах это будет экспериментом, но если его результаты будут положительными, инициатива вполне может получить законодательную базу.
Дискуссия о 550 евро в Финляндии ведется с прошлого года. Предполагалось, что каждый взрослый житель страны будет получать от государства по 550 евро в месяц. Эта сумма соответствует пособию по безработице, которое включает траты на еду, одежду, средства личной гигиены и прочие ежедневные расходы. Однако при этом финнам придется отказаться от любых других социальных пособий.
После доработок было решено запустить пилотный проект сроком на два года. В нем примут участие 10 тысяч финнов. Есть у этой инициативы и свои нюансы. К примеру, участники проекта, имеющие постоянный заработок, должны будут вернуть доход в виде повышенного налога. В то же время авторы инициативы рассчитывают, что денежные выплаты будут способствовать тому, чтобы получатели пособий по безработице без страха лишиться финансовой поддержки искали временную или краткосрочную работу.
Инициатива вызвала дискуссию. Аналитики отмечают, что если эксперимент станет частью социальной политики, то расходная часть бюджета Финляндии может вырасти на 30% (70 млрд евро) от ВВП страны, что в условиях экономической рецессии весьма непросто. Cами финны отреагировали негативно на необычайный ажиотаж, который вызвала эта новость за рубежом: большинство мировых СМИ, сообщая об инициативе, сделали упор на том, что финнам можно будет вообще не работать, если государство готово платить по 550 евро ежемесячно.
Тем не менее финское правительство поддержало инициативу, заявив, что она поможет оптимизировать социальный расходы. "Нам нужны такие эксперименты, - заявила министр социальных дел и здравоохранения Ханна Мянтюля. - Финская система соц-обеспечения столкнется с большими проблемами в будущем, если мы не сможем ее упростить".
Напомним, впервые инициатива о введении безусловного базового дохода появилась в Швейцарии. Там предложили выплачивать гражданам по 2,25 тыс. евро в месяц. После длительных дискуссий правительство страны приняло решение вынести вопрос на референдум, который состоится 5 июня 2016 года. Впрочем, предварительные опросы говорят, что больше половины швейцарцев выскажутся против такой нормы.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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