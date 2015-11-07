"Утиные губки" уходят в историю

Duckface больше не в моде. Два года назад социальные сети были заполнены фотографиями девушек со втянутыми щеками и губами навыкате. Больше они не дают поводов для смеха: залог успешного селфи теперь не «уточка», а улыбка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

А вот у пластических хирургов работы не убавляется, только теперь их чаще просят убрать лишний объем с многострадальной части лица. По мнению пластического хирурга, члена Всемирной конфедерации пластических реконструктивных и эстетических хирургов (IPRAS) Андрея Искорнева, дело в том, что стандарты красоты изменились.

Сейчас губы должны выглядеть естественно: по длине доходить до условных линий, проведенных через внутренний край зрачков, и быть примерно в полтора раза шире, чем нос.

При этом нижняя губа должна быть в полтора раза пухлее, чем верхняя.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.