Бедность приводит к слабоумию

Постоянная нехватка денег на жизнь, необходимость бороться за кусок хлеба, тяжелые испытания и лишения негативно сказываются на интеллекте и вызывают его раннее угасание, пришли к выводу исследователи из Университета Майами (США). Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Preventive Medicine.

Авторы работы проанализировали данные, касающиеся примерно 3400 американцев обоих полов. На старте исследования, в 1985-1986 году, им было от 18 до 30 лет. Завершилось исследование в 2010 году. За прошедшие четверть века все участники шесть раз сообщали об уровне дохода своей семьи. В итоге всех участников разделили на четыре группы: тех, кто никогда не жил в бедности; тех, кто жил в бедности менее трети исследуемого периода; тех, кто жил в бедности от трети до почти 100% исследуемого периода; и тех, кто жил в бедности всю свою жизнь. В 2010 году, в примерно 50-летнем возрасте, все участники прошли три теста, позволяющие определить влияние старения на когнитивные способности.

Результаты тестирования показали, что чем дольше человек живет в тяжелых экономических условиях, тем хуже состояние его умственных способностей к зрелому возрасту, тем медленнее он соображает. Так, те, кто бедно жил всю жизнь, в тестах на вербальную память набрали в среднем на 0,92 пункта меньше, чем те, кто никогда в бедности не жил. В тестах на скорость обработки полученной информации эта разница составила 11,6 пунктов, а на способность к целенаправленной деятельности — 3,5 пункта. Причем этот эффект наблюдался даже у высокообразованных людей. То есть вероятность того, что эти люди впали в бедность из-за своих низких умственных способностей, невелика, отмечают исследователи.