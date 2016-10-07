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Бедность приводит к слабоумию
Постоянная нехватка денег на жизнь, необходимость бороться за кусок хлеба, тяжелые испытания и лишения негативно сказываются на интеллекте и вызывают его раннее угасание, пришли к выводу исследователи из Университета Майами (США). Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог", результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Preventive Medicine.
Авторы работы проанализировали данные, касающиеся примерно 3400 американцев обоих полов. На старте исследования, в 1985-1986 году, им было от 18 до 30 лет. Завершилось исследование в 2010 году. За прошедшие четверть века все участники шесть раз сообщали об уровне дохода своей семьи. В итоге всех участников разделили на четыре группы: тех, кто никогда не жил в бедности; тех, кто жил в бедности менее трети исследуемого периода; тех, кто жил в бедности от трети до почти 100% исследуемого периода; и тех, кто жил в бедности всю свою жизнь. В 2010 году, в примерно 50-летнем возрасте, все участники прошли три теста, позволяющие определить влияние старения на когнитивные способности.
Результаты тестирования показали, что чем дольше человек живет в тяжелых экономических условиях, тем хуже состояние его умственных способностей к зрелому возрасту, тем медленнее он соображает. Так, те, кто бедно жил всю жизнь, в тестах на вербальную память набрали в среднем на 0,92 пункта меньше, чем те, кто никогда в бедности не жил. В тестах на скорость обработки полученной информации эта разница составила 11,6 пунктов, а на способность к целенаправленной деятельности — 3,5 пункта. Причем этот эффект наблюдался даже у высокообразованных людей. То есть вероятность того, что эти люди впали в бедность из-за своих низких умственных способностей, невелика, отмечают исследователи.
Ученые предложили несколько вероятных объяснений обнаруженному ими феномену. Во-первых, жизни в тяжелых финансовых обстоятельствах обычно сопутствуют такие вредные для головного мозга привычки, как курение, избыточное потребление алкоголя, низкая физическая активность, неправильное питание. Кроме того, играют свою роль неблагоприятная окружающая среда, плохие жилищные и гигиенические условия, стресс из-за постоянной нехватки денег.
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