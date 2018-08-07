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Девам сейчас лучше сильно не тратиться

07 Августа 2018, 13:50 | В мире

Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа

ОВЕН. Вам необходимо проявить осторожность в денежных делах. Постарайтесь никому не рассказывать о ваших достижениях в этой области. Будьте внимательны, когда оплачиваете покупки по интернету, посторонние не должны знать данные вашей кредитной карты, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Ignio.Com.

ТЕЛЕЦ. Возможно улучшение вашего финансового положения, но и работать придется много. На понедельник лучше не назначать важных деловых встреч. Все будет выглядеть лучшим образом, но результат, вероятно, огорчит вас. Новые денежные поступления ждите в среду.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у вас появится возможность получить дополнительную прибыль, причем вам удастся заработать на своем творчестве или креативных идеях. Будьте внимательны к деловым партнерам и не давите на них. Возможны крупные денежные поступления во второй половине недели.

РАК. Финансовое положение стабильно, но лучше лишнего не тратить. Дополнительный доход можно ожидать только в конце недели. Деловые встречи лучше наметить на вторник. В четверг еще раз проверьте все документы внимательнейшим образом.

ЛЕВ. Финансовое положение постепенно улучшается, и ваш кошелек начинает наполняться на глазах. Это располагает к походу по магазинам и к приобретению нужных товаров, в том числе дорогих. Однако во вторник не носите с собой крупных сумм. В среду или пятницу появится шанс сменить работу.

ДЕВА. На этой неделе крайне нежелательны крупные покупки и вложение денег в сомнительные проекты. Не отказывайтесь от финансовой помощи со стороны партнеров или родственников. В субботу или воскресенье, возможно, придется работать, а не лежать в гамаке на даче.

ВЕСЫ. Понедельник может порадовать началом реализации ваших финансовых планов. Среда же, напротив, способна огорчить неожиданными разногласиями с деловыми партнерами. В четверг или пятницу лучше не делиться своими идеями с коллегами. Не поймут и не поддержат.

СКОРПИОН. Финансовая сфера будет стабильна, но вы можете ее улучшить. Начальство вами довольно. Вы можете рассчитывать на премию. В пятницу вероятны крупные денежные поступления, похоже, вам выдадут премию.

СТРЕЛЕЦ. В среду и четверг вероятны новые денежные поступления. Благоприятные перемены в финансовом отношении - это просто бальзам на вашу душу. Теперь вы можете отправиться в отпуск и ни в чем себе не отказывать.

КОЗЕРОГ. Финансовая стабильность может немного пошатнуться, если вы не приложите максимум усилий к ее поддержанию. Придется много работать, возможно, даже оставшись без летнего отпуска. В среду будут выгодны и удачны крупные покупки.

ВОДОЛЕЙ. Наступающая неделя весьма благоприятна для всех дел финансового характера. Вы можете вернуться к старому замыслу и вдохнуть в него новую жизнь. Однако важно работать в команде и не пытаться присвоить себе заслуги коллег.

РЫБЫ. Во вторник возможны новые денежные поступления. Будьте осторожны, не разбрасывайте с трудом заработанные деньги, оделяя ими окружающих, так как вашей щедростью могут воспользоваться вовсе не те, кому она адресована. Но не экономьте на подарках для своих близких.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.Com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам интернет-сайтов
Теги: гороскоп  астрология  бизнес  прогноз 



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