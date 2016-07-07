Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Создан суперкомпьютер для игры в "Тетрис"
Кембриджский инженер Джеймс Ньюмен завершил эпический проект - огромный компьютер «Мегапроцессор», который он использовал для игры в «Тетрис».
Детище Ньюмена занимает почти всю комнату, поскольку имеет размеры 10 на 2 метра. Инженер признался, что начал строить монстра четыре года назад. По его словам, «Мегапроцессор» должен был служить образовательным целям: это многократно увеличенная имитация стандартного компьютерного процессора, на примере которой можно наглядно наблюдать его работу.
Устройство включает в себя 40 000 транзисторов и 10 000 светодиодов при общем весе в полтонны. Примечательно, что при таких габаритах машина не может похвастаться производительностью: тактовая частота компьютера достигает 8кГц, а общий запас памяти — всего 256 байт. Впрочем, этого хватает для того, чтобы сыграть в одну из самых популярных игр всех времен - «Тетрис».
Ньюмен надеется, что его машина всё-таки послужит образованию, и готов проводить дни открытых дверей в своем доме. Его мечта - отправить проект в музей или исследовательский центр, чтобы он был наглядным пособием для всех желающих.
Новости тематики
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- WhatsApp станет недоступным для миллионов смартфонов
- Все это время вы гробили телефон, заряжая его неправильно
- Доступ к Интернету признали одним из базовых прав человека
- Создан суперкомпьютер для игры в "Тетрис"
- Американцы получили право заглядывать в любой компьютер в мире
- С 1 января Facebook будет передавать третьим лицам данные пользователей без их согласия
- Абонентам "МегаФона" стал доступен международный 4G-роуминг
- Популярный видеохостинг YouTube станет платным для россиян
Новости раздела
- Приморские студенты представят Россию на Всемирной олимпиаде
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Бизнес-гороскоп: Весам придется хорошо взвешивать свои дела
- Девам сейчас лучше сильно не тратиться
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Игорь Пушкарёв написал Илье Лагутенко все, что он о нем реально думает
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- В России начала стремительно падать реальная зарплата населения
- Дарькин начал экономить
I discovered the best trading method to make money, and it helped me become a successful trader. Simply Google Superior Trading System to know more about it.