Создан суперкомпьютер для игры в "Тетрис"

Кембриджский инженер Джеймс Ньюмен завершил эпический проект - огромный компьютер «Мегапроцессор», который он использовал для игры в «Тетрис».

Детище Ньюмена занимает почти всю комнату, поскольку имеет размеры 10 на 2 метра. Инженер признался, что начал строить монстра четыре года назад. По его словам, «Мегапроцессор» должен был служить образовательным целям: это многократно увеличенная имитация стандартного компьютерного процессора, на примере которой можно наглядно наблюдать его работу.

Устройство включает в себя 40 000 транзисторов и 10 000 светодиодов при общем весе в полтонны. Примечательно, что при таких габаритах машина не может похвастаться производительностью: тактовая частота компьютера достигает 8кГц, а общий запас памяти — всего 256 байт. Впрочем, этого хватает для того, чтобы сыграть в одну из самых популярных игр всех времен - «Тетрис».

Ньюмен надеется, что его машина всё-таки послужит образованию, и готов проводить дни открытых дверей в своем доме. Его мечта - отправить проект в музей или исследовательский центр, чтобы он был наглядным пособием для всех желающих.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.