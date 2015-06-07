В Южной Корее смертельный вирус диагностирован у 64 человек

Власти Южной Кореи сообщили об увеличении количества инфицированных коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS до 64 человек. Число жертв смертельного вируса достигло 5 человек, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на корейское агентство «Ренхап».

Полиция Южной Кореи предупреждает граждан, что если подозреваемые в заражении ближневосточным респираторным синдромом не будут соблюдать карантин дома, то их переместят в медицинские учреждения.

Напомним, смертельно опасный коронавирус MERS, родственный тяжёлому острому респираторному синдрому и вирусу атипичной пневмонии, впервые был обнаружен в 2003 году в Азии.

Известно, что против него не существует ни прививок, ни лекарств. Кроме того, до сих пор точно не определены симптомы, по которым можно было бы распознать этот коронавирус.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.