Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Южной Корее смертельный вирус диагностирован у 64 человек
Власти Южной Кореи сообщили об увеличении количества инфицированных коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS до 64 человек. Число жертв смертельного вируса достигло 5 человек, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на корейское агентство «Ренхап».
Полиция Южной Кореи предупреждает граждан, что если подозреваемые в заражении ближневосточным респираторным синдромом не будут соблюдать карантин дома, то их переместят в медицинские учреждения.
Напомним, смертельно опасный коронавирус MERS, родственный тяжёлому острому респираторному синдрому и вирусу атипичной пневмонии, впервые был обнаружен в 2003 году в Азии.
Известно, что против него не существует ни прививок, ни лекарств. Кроме того, до сих пор точно не определены симптомы, по которым можно было бы распознать этот коронавирус.
Ссылки по теме:
Туристы отказываются от поездок в Южную Корею из-за распространения в стране опасного вируса
Новости тематики
- Приморские студенты представят Россию на Всемирной олимпиаде
- Бизнес-гороскоп: Весам придется хорошо взвешивать свои дела
- Девам сейчас лучше сильно не тратиться
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам стоит четко видеть цель
Новости раздела
- Приморские студенты представят Россию на Всемирной олимпиаде
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Бизнес-гороскоп: Весам придется хорошо взвешивать свои дела
- Девам сейчас лучше сильно не тратиться
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"