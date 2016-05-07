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КНДР может испортить приморцам праздники

07 Мая 2016, 12:31 | В мире

КНДР планирует провести в ближайшее время новое ядерное испытание на своем главном полигоне Пхунгери на северо-востоке страны. Такой вывод содержится в новом докладе, который опубликован Американо-корейским институтом Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщения ТАСС.

Исследование подготовлено на основании анализа коммерческих фотографий территории КНДР, сделанных на этой неделе с космических спутников. Снимки полигона Пхунгери свидетельствуют о повышенной активности - в том числе большом количестве автомашин - возле его контрольно- командного центра, расположенного примерно в 6 км от места, где непосредственно проводятся подземные ядерные взрывы. "Это может служить указанием на то, что ядерное испытание состоится в ближайшее время", - отмечается в документе, размещенном на сайте 38 North ("К северу от 38-й параллели"), который принадлежит Американо-корейскому институту.

Ранее о подготовке в КНДР нового ядерного взрыва сообщила со ссылкой на свои данные Южная Корея. В январе нынешнего года в Северной Корее было проведено уже четвертое ядерное испытание (первые три состоялись там в 2006, 2009 и 2013 годах).

По оценкам экспертов, в настоящее время Пхеньян имеет от 10 до 16 ядерных боезарядов, примерно половина которых создана с использованием высокообогащенного урана, а половина - с использованием оружейного плутония. Американские специалисты считают, что к 2020 году он сможет получить - в зависимости от различных факторов - от 20 до 125 ядерных взрывных устройств. Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Республики Корея, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе северокорейской стороны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 
 
 

 

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Теги: КНДР  ядерное оружие 



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Комментарии

  • DN14:27, 07.05.2016#

    А наши власти так и будут молчать, пока "дружественная" России своей нелюбовью к США страна под управлением диктатора не превратит Приморье в ядерную пустыню.

  • #114:40, 07.05.2016#

    Имеют право для обороны своей страны и независимости от штатов. В Южной Корее куда больше атомного оружия, чем у Севера. Им можно, а Северу нельзя? Не будут укреплять оборону, америкосы устроят здесь атомный ад.

  • №121:21, 07.05.2016#

    Ты считаешь, что америкосы устроят там атомный ад? Если бы захотели - давно бы устроили. Но, в отличии от северокорейских обезьян, у них есть здравый смысл этого не делать. А вот обезьяны - запросто! И заметь, достанется не только южным корейцам, но и нам, приморцам, хабаровчанам, да и сахалину мало не покажется.

  • Великая Россия19:30, 07.05.2016#

    Северные братья наши друзья, поэтому взрыв только подогреет еще больше нашу дружбу.

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