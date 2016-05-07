КНДР может испортить приморцам праздники

КНДР планирует провести в ближайшее время новое ядерное испытание на своем главном полигоне Пхунгери на северо-востоке страны. Такой вывод содержится в новом докладе, который опубликован Американо-корейским институтом Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщения ТАСС.

Исследование подготовлено на основании анализа коммерческих фотографий территории КНДР, сделанных на этой неделе с космических спутников. Снимки полигона Пхунгери свидетельствуют о повышенной активности - в том числе большом количестве автомашин - возле его контрольно- командного центра, расположенного примерно в 6 км от места, где непосредственно проводятся подземные ядерные взрывы. "Это может служить указанием на то, что ядерное испытание состоится в ближайшее время", - отмечается в документе, размещенном на сайте 38 North ("К северу от 38-й параллели"), который принадлежит Американо-корейскому институту.

Ранее о подготовке в КНДР нового ядерного взрыва сообщила со ссылкой на свои данные Южная Корея. В январе нынешнего года в Северной Корее было проведено уже четвертое ядерное испытание (первые три состоялись там в 2006, 2009 и 2013 годах).

По оценкам экспертов, в настоящее время Пхеньян имеет от 10 до 16 ядерных боезарядов, примерно половина которых создана с использованием высокообогащенного урана, а половина - с использованием оружейного плутония. Американские специалисты считают, что к 2020 году он сможет получить - в зависимости от различных факторов - от 20 до 125 ядерных взрывных устройств. Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Республики Корея, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе северокорейской стороны.