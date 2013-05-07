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Десятка лучших городов для алкогольного туризма

07 Мая 2013, 18:38 | В мире

Пока на курортах идет борьба за трезвость туристов, эксперты составили список городов с самыми лучшими барами и либеральными законами. Предлагаем вашему вниманию 10 городов, куда лучше всего отправиться путешественникам, желающим хорошо провести время и попробовать самые интересные напитки мира.

Рейтинг городов для любителей алкотуризма составлен экспертами портала Askmen.com.

На первом месте рейтинга оказался немецкий город Мюнхен. Именно этот город туристы прозвали «королем европейского пива», и совершенно справедливо, ведь выбор ячменного и пшеничного напитка здесь огромен, как и количество отменных баров и пабов. На второе место рейтинга неожиданно вышел турецкий Стамбул. Эксперты оправдывают такое высокое место тем, что пиво в Стамбуле стоит не больше 2 долларов за бокал.

Третье место в топе досталось мексиканскому курорту Канкун. Жизнь в курортной зоне не останавливается ни на минуту, а текила стоит здесь всего 1 доллар за стопку. Добавим, что в Канкуне расположен Музей текилы, где можно попробовать и оценить множество сортов этого напитка.

На четвертом месте списка - Прага. Эксперты сочли, что чешская столица больше не достойна звания «жемчужины Европы» - и совершенно напрасно. Ведь город остается таким же уютным и очаровательным, а пиво по-прежнему продают по 14 центов за пол-литра.

Пятое место специалисты отдали бразильскому Сан-Паулу. Латиноамериканские новости для европейских путешественников - пока туристы по старинке считают культурной столицей Бразилии Рио-де-Жанейро, центр буйного веселья переехал в Сан-Паулу. А пиво в местных барах обойдется в 1-4 доллара за кружку.

На шестом месте - столица Испании, Мадрид. Именно здесь проходит самый длинный пятничный вечер в Европе - он начинается, как везде, в пятницу вечером, а заканчивается утром в понедельник. Число дискотек, баров и тапасерий в городе не поддается подсчету. Будь на то наша воля, именно его мы бы поставили во главу рейтинга. Единственное «но», которое не испортит праздник осведомленным, - пить алкоголь вне баров на улицах запрещено и туристам грозит штраф в 600 евро.

Седьмое место в списке получил Сидней. Большинство баров в этом австралийском городе были открыты еще в XIX веке и с тех пор «наработали» потрясающую атмосферность. Портит праздник здесь только цена на напитки - пиво стоит от 8 долларов за кружку, а вино еще дороже. На восьмом месте рейтинга - Амстердам. После запрета на употребление грибов и ограничения с продажей конопли туристам веселье в городе ограничилось круглосуточным пьянством. Пиво в нидерландском городе обойдется от 3 долларов за кружку и обычно дороже 7 не поднимется.

Два последних места в топе отданы Токио и Дублину. Токио - один из самых «барных» городов Азии, причем разнообразие местных заведений зашкаливает - от спорт-баров до караоке и настоящих немецких пивных. Дублин же славится попойками местных жителей, которые нарезают круги по барам вместе с туристами до самого закрытия - в половину третьего ночи. Оба города готовы наливать пиво в кружки по цене от 5 до 8 долларов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам сети Интернет
Теги: алкоголь  туризм 



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Комментарии

  • Псевдоним07:48, 08.05.2013#

    о заключению экспертов влиятельного медицинского журнала «Ланцет», датированного еще 2007 годом, табак занял малопочетное 3-е, а алкоголь – 5-е место в ТОП-20 самых опасных веществ, могущих вызвать зависимость. Для сравнения – первое место занял героин, второе – кокаин, четвертое – «заместительно-лечебный» метадон, седьмое – транквилизаторы-бензодиазепины, марихуана 11-е, ЛСД и экстази – соответственно, 14-е и 18-е места. Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения утверждают, что ежегодно в мире от злоупотребления спиртными напитками преждевременно умирает 2, 5 миллиона человекВ зависимости от дозы, концентрации, пути попадания в организм и длительности воздействия этанол может обладать наркотическим и токсическим действием. Тем не менее, с юридической точки зрения этиловый спирт наркотиком не признан, так как это вещество не включено в международный список контролируемых веществ конвенции ООН 1988 года.

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