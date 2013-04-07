www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.29 р. 100 JPY: 59.68 р.
EUR: 76.83 р. 10 CNY: 97.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Туризм
Распечатать

Россияне смогут отдохнуть на Фиджи без оформления виз

07 Апреля 2013, 17:00 | В мире

Российское правительство поручило МИД РФ подписать соглашение об отмене визовых требований между Россией и республикой Фиджи, соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"…Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Фиджийской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством республики Фиджи о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан республики Фиджи. Поручить МИДу России провести переговоры с Фиджийской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.

Дипломатические отношения между РФ и Фиджи были установлены в 1974 году, однако российский министр иностранных дел Сергей Лавров впервые посетил островное государство только в начале 2012 года, пишет РИА "Новости".

Автор: РИА "Новости"
Теги: Фиджи  туризм  виза 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • DGV20:36, 07.04.2013#

    так и раньше практически не было никаких виз, поскольку разрешалось там находиться до 4 месяцев без них.

  • Псевдоним21:51, 08.04.2013#

    Отношения между РФ и Фиджи не могли быть установлены в 1974г. Чему вас учат в институтах?

  • Псевдоним22:02, 08.04.2013#

    Замена Кипру??7

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru