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Россияне смогут отдохнуть на Фиджи без оформления виз
"…Одобрить представленный МИДом России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Фиджийской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством республики Фиджи о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан республики Фиджи. Поручить МИДу России провести переговоры с Фиджийской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив в случае необходимости вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", — говорится в документе.
Дипломатические отношения между РФ и Фиджи были установлены в 1974 году, однако российский министр иностранных дел Сергей Лавров впервые посетил островное государство только в начале 2012 года, пишет РИА "Новости".
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так и раньше практически не было никаких виз, поскольку разрешалось там находиться до 4 месяцев без них.