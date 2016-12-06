WhatsApp станет недоступным для миллионов смартфонов

Уже через несколько недель - в конце декабря 2016 года приложение WhatsApp станет недоступным для старых смартфонов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает Telegraph.co.uk со ссылкой на пресс-службу мессенджера, к концу года WhatsApp станет недоступным для аппаратов, находящихся под управлением операционных систем Android, Windows и iOS.

Причиной этого решения стало то, что старые платформы в дальнейшем просто не смогут справляться с готовящимися обновлениями в сервисе, потому значительно проще переориентироваться на современные смартфоны.

Уточняется, что сервисом не смогут пользоваться обладатели устройств, которые управляются такими операционными системами, как Android 2.12.2, Windows Phone 7, iPhone 3GSiOS6. А уже в июне 2017 года поддержки мессенджера лишатся обладатели BlackBerry, а также Nokia с фирменными платформами Symbian S40 и S60.