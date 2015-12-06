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Сокровища галеона, затонувшего в Колумбии, оценили в $15 миллиардов

06 Декабря 2015, 10:19 | В мире

У берегов Колумбии на дне Карибского моря найден затонувший в 1708 году галеон «Сан-Хосе», который перевозил золото для испанского короля Филиппа V и был потоплен англичанами, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Известия". Сокровища, обнаруженные на дне оцениваются в миллиарды долларов. О находке сегодня сообщил президент Колумбии Хуан Мануэль.

Заявление о найденных сокровищах глава государства сделал через свой Twitter. Он сообщил, что сегодня по этому поводу в Картахене состоится пресс-конференция, на которой будут озвучены предварительные результаты исследований.

Тем не менее, уже ясно, что находка представляет собой не только историческую ценность, но она способна помочь закрыть брешь в бюджете Колумбии, ведь только по самым осторожным оценкам речь идет о 1,5 млрд долларах. По самым оптимистичным - стоимость клада оценивается в 10-15 млрд долларов. Как пишет колумбийская El Tiempo, находка важна не только для истории, – она может существенно пополнить казну страны.

Галеон «Сан-Хосе» был предназначен для транспортировки драгоценностей испанского короля Филиппа V и был потоплен британской флотилией в 1708 году. Корабль искали много лет. В 1979 году американская компания Sea Search Armada заявила, что занет точное место его нахождения. После этого начались тяжбы между бизнесменами из США и колумбийскими властями. Представители SSA требовали через суд 17 млрд долларов, однако в иске им было отказано.

По некоторым оценкам, стоимость сокровищ превышает 10-15 миллиардов долларов – это более десяти процентов от расходов государственного бюджета за прошлый год. На часть клада претендует американская компания «Sea Search Armada», которая занималась поисками судна по соглашению с правительством. В 2007 Верховный суд Колумбии признал право компании на половину сокровищ, которые не представляют культурной или исторической ценности. Судебные разбирательства о судьбе галеона продолжаются до сих пор.

Сокровища, которые галеон «Сан-Хосе» не довез испанскому королю Филиппу V, в 80-х годах прошлого столетия оценивались в 5–10 миллиардов долларов, однако с тех пор из-за инфляции и изменения курса доллара их цена выросла в несколько раз, пишет колумбийское издание El Tiempo.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: золото  клад 



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Комментарии

  • Nim18:55, 06.12.2015#

    Миллиарды, миллиарды, а я маленький такой. . .

  • Zade09:44, 07.12.2015#

    Пиастры, пиастры, бл. . . !

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