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Российские войска в Сирии используют разработку приморских ученых
Такого оружия у наших военных еще не было
У побережья Сирии российский беспилотный подводный аппарат «Гальтель» проходит испытания в Тартусе, где расположена база ВМФ РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Задачей беспилотника является поиск на дне мин, неразорвавшихся боеприпасов и других опасных объектов. «Гальтель» может также обследовать подводные части корпусов кораблей.
Как сообщает Федеральное агентство новостей, разработчики из Института проблем морских технологии дальневосточного отделения РАН сообщают, что созданный ими подводный беспилотный аппарат имеет запас хода 100 километров, способен самостоятельно выбирать маршрут, ориентируясь по гидролокатору и поддерживая связь с оператором на борту противодиверсионного катера «Грачонок». За 12 часов «Гальтель» может обследовать четыре квадратных километра дна.
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