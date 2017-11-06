Бизнес-Гороскоп: Девы будут при деньгах

Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября

ОВЕН. В первой половине недели возможны крупные непредвиденные расходы, поэтому желательно не тратить слишком много денег на развлечения. В середине недели возможны разногласия с деловыми партнерами или срыв важных договоренностей.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели вы будете ощущать некоторую ограниченность в средствах, не огорчайтесь, в четверг новые денежные поступления упрочат ваше финансовое положение. Постарайтесь не бросать деньги на ветер, не берите кредиты на слишком дорогие покупки.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник не стоит доверять сладким заверением деловых партнеров, лучше проверить, как все обстоит на самом деле. Во второй половине недели вероятны солидные денежные поступления. В пятницу вам могут предложить новое выгодное дело, которое будет вам интересно.

РАК. В целом неделя достаточно стабильна, если вы не позволите себе впутаться в авантюру. В четверг желательно не подписывать финансовых документов и договоров без консультации со специалистами. Во второй половине недели возможны премии и повышение зарплаты.

ЛЕВ. Инициатива, активность и правильно выбранная стратегия позволят вам оказаться едва ли ни в первых рядах, что тут же скажется на степени вашей занятости - работать придется много и напряженно. Однако все ваши усилия окупятся с лихвой, укрепив ваше финансовое положение.

ДЕВА. Финансовое положение постепенно стабилизируется. Вам могут предложить новую работу. В среду и в пятницу лучше воздержаться от походов по магазинам. А вот в субботу, наоборот, будут удачными покупки и приобретения.

ВЕСЫ. В понедельник крайне нежелательно давать деньги в долг. Во все дни, кроме вторника, можно без опасений решать различные вопросы финансово-экономического характера, а вот во вторник можно серьезно просчитаться и обмануться. И не забудьте оплатить накопившиеся коммунальные счета.

СКОРПИОН. В целом неделя стабильная и позитивная. На работе вы начнете новый интересный проект или вас отправят в командировку за границу. В пятницу вероятны новые финансовые поступления.

СТРЕЛЕЦ. Хорошая неделя, особенно для того, чтобы сосредоточиться на дополнительных заработках. Однако будьте особенно внимательны к своим словам и четко формулируйте мысли, иначе некоторые ваши высказывания могут быть восприняты как финансовые обещания.

КОЗЕРОГ. Не исключены сложности в коллективе, попытайтесь не слушать сплетни и не участвовать в заговорах. В среду постарайтесь справиться с финансовыми проблемами своими силами. Пятница может принести незначительные денежные поступления. В воскресенье берегите свой кошелек.

ВОДОЛЕЙ. Вспомните о старых долгах и постарайтесь от них избавиться. Лучше погасить кредит раньше срока, если у вас есть такая возможность. В пятницу вероятны перемены на работе.

РЫБЫ. На этой неделе лучше не планировать серьезных встреч и переговоров, так как обстоятельства могут обернуться против вас. Вы не в лучшей форме и недостаточно аргументировано говорите. Будьте предельно внимательны при заполнении бумаг. В воскресенье вероятны непредвиденные затраты.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.