Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У самолета при посадке отказал двигатель из-за удара молнии
В пассажирский самолет ATR 72 при заходе на посадку в римском аэропорту имени Леонардо да Винчи ударила молния. В результате самолет, выполнявший рейс из города Анкона, совершил посадку с одним из двух работающих двигателей, сообщает итальянское агентство Ansa.
Находившие на борту люди испытали «немало страха», но никто из 51 пассажира и члена экипажа не пострадал.
Как только пилот обнаружил, что один из двигателей отказал, он немедленно связался с диспетчерами, запросив аварийную посадку. Командиру судна удалось совершить посадку без проблем. На случай необходимости недалеко от взлетно-посадочной полосы уже дежурили машины скорой помощи и пожарной охраны.
Сейчас в Италии бушует стихия - сильные ветра с грозами. На части территории страны объявлено штормовое предупреждение.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам стоит четко видеть цель
- Бизнес-гороскоп на неделю: Скорпионам дадут премию! А куда деваться…
- Бизнес-Гороскоп: Девы будут при деньгах
- Бизнес-гороскоп: Ракам придется хорошо поползать в поисках денег
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Китайцы мечтают жениться на русских красавицах
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей