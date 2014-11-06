У самолета при посадке отказал двигатель из-за удара молнии

В пассажирский самолет ATR 72 при заходе на посадку в римском аэропорту имени Леонардо да Винчи ударила молния. В результате самолет, выполнявший рейс из города Анкона, совершил посадку с одним из двух работающих двигателей, сообщает итальянское агентство Ansa.

Находившие на борту люди испытали «немало страха», но никто из 51 пассажира и члена экипажа не пострадал.

Как только пилот обнаружил, что один из двигателей отказал, он немедленно связался с диспетчерами, запросив аварийную посадку. Командиру судна удалось совершить посадку без проблем. На случай необходимости недалеко от взлетно-посадочной полосы уже дежурили машины скорой помощи и пожарной охраны.

Сейчас в Италии бушует стихия - сильные ветра с грозами. На части территории страны объявлено штормовое предупреждение.

ZRPRESS.RU, Владивосток.