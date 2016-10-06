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США создают новую расу людей - MENA

06 Октября 2016, 19:03 | В мире

«Хромая утка» (президент США Барак Обама) решил громко хлопнуть дверью перед уходом. В рамках программы по созданию человека средней национальности, среднего пола и средней религии, в пятницу офис по управлению и бюджету Белого дома опубликовал документ, в котором предлагается ввести новую расовую категорию людей – MENA, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В новую расовую категорию предполагается включить население Ближнего Востока и Северной Африки вне зависимости от их вероисповедания, что и отразилось в аббревиатуре новой расы (MENA - Middle East North Africa).

В новую расовую категорию будут входить все люди, выходцы из региона мира, простирающегося от Марокко до Ирана, и в том числе сирийские и коптские христиане, а также евреи Израиля и другие религиозные меньшинства.

Об этом с восторгом и многочисленными положительными комментариями сообщает рупор демократов, первая общенациональная газета USA Today. Создание новой расовой группы оправдывается трудностями с идентификацией граждан США, выходцев из этого региона. В статье перечисляются многочисленные преимущества, которую дает новая расовая категория для арабов, евреев, ближневосточных христиан и других выходцев с Ближнего Востока и Северной Африки.

Соответственно, в дальнейшем предполагается исчезновение государств, национальностей и религий на территории, включающей в себя Северную Африку и Ближний Восток, включающие в себя такие государства, как Алжир, Египет, Израиль, Сирию, Ирак, Турцию и страны Персидского залива.

Для Европы это решение, в случае его осуществления, несет полное поглощение европейцев новой расовой категорией, что соответствует планам отцов-основателей Евросоюза в создании новой европейской расы древнеегипетского типа.

Насколько это решение устроит мусульманские арабские страны, Турцию, и особенно Израиль? Представляется, что абсолютно не устроит. Особенно евреев, которые позиционируют себя как потомки выходцев из Палестины, и крайне отрицательно относящихся к любой ассимиляции, как расовой, так и религиозной.

В результате осуществления этого плана планете грозит новая кровопролитная война, так как элиты США не любят отходить от своих стратегических планов, а на осуществление этого MENA-плана будет направлена вся военная, политическая, экономическая и информационная мощь Соединенных Штатов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: религия  обама  еврей  национальность  нация  президент сша  США  араб  раса 



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