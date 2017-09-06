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Бизнес-гороскоп: Стрельцы попадут в денежную мишень
Гороскоп на неделю с 5 по 10 сентября
ОВЕН. На этой неделе вас может ожидать внезапная щедрость начальства. В понедельник вероятна финансовая помощь от родителей или любимого человека. В среду расточительность может привести к тому, что ваш кошелек снова окажется пустым. Так что не тратьте лишнего. В конце недели вероятны непредвиденные расходы на детей.
ТЕЛЕЦ. Во вторник вероятны новые денежные поступления, которые стабилизируют ваше финансовое положение. В четверг будьте осторожны с новыми бизнес-идеями, как своими, так и чужими. Их могут попросту украсть. В пятницу вероятны выгодные сделки или интересные предложения сотрудничества.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам предложат новый интересный проект, который позволит реализоваться вашим талантам и принесет прибыль. В среду будут удачны сделки и подписание договоров, на этот день можно планировать деловые встречи. В пятницу возможны долгожданные денежные поступления.
РАК. Не надо переоценивать свои силы, для улучшения финансового положения вам необходим поиск единомышленников. Постарайтесь не зацикливаться на мелочах, иначе можно упустить хороший шанс. На работе вы явно на хорошем счету, так что возможно получение премии.
ЛЕВ. Вероятна финансовая поддержка от начальства или спонсоров. Вторник неблагоприятный день для заключения сделок, оформления и подписания документов. В четверг лучше воздержаться от крупных покупок. Да и в выходные не тратьте лишнего.
ДЕВА. Финансовая ситуация развивается зигзагами. Среда и четверг могут оказаться наиболее благоприятными в плане прибыли днями, но этими денежными поступлениями необходимо разумно распорядиться.
ВЕСЫ. На этой неделе, особенно в ее второй половине, ожидается временное затишье. Работы будет немного, однако не расслабляйтесь, лениться все же не стоит. В пятницу окажутся удачными крупные покупки. В воскресенье возможны непредвиденные расходы.
СКОРПИОН. Финансовое положение не вызывает особого беспокойства, вам выплатят долги на прежней работе, а на новой дадут премию. Есть вероятность крупных денежных поступлений в среду или четверг. В выходные вам удастся хорошо отдохнуть, при этом не потратив особенно много.
СТРЕЛЕЦ. Деньги у вас будут не только на самое необходимое, но и на то, чтобы порадовать близких. Впрочем, тратить много все же не стоит, какую-то сумму не помешает отложить. В конце недели вероятно существенное улучшение финансового положения.
КОЗЕРОГ. На этой неделе некоторые финансовые дела будут складываться совсем не так, как вы этого бы хотели. Вам потребуются единомышленники, которыми могут стать как близкие друзья, так и коллеги по работе. В четверг будьте осторожны и внимательны, не носите с собой крупных сумм.
ВОДОЛЕЙ .На этой неделе Фортуна нашепчет вам способ значительно приумножить свой капитал. Ваша задача - расслышать этот голос. В понедельник или вторник вероятны долгожданные денежные поступления. В четверг не исключены проблемы с банкоматами и картами.
РЫБЫ. Вы можете испытывать некоторые финансовые ограничения, поэтому стоит прикинуть, нужна ли вам та или иная покупка. Постарайтесь выполнять в срок все задания и деловые обещания, иначе может возникнуть весьма нежелательная ситуация. Среда - удачный день для встреч и деловых переговоров.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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