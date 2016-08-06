Чтение книг продлевает жизнь на два года

Чтение продлевает жизнь примерно на два года. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", исследование провели ученые из Йельского университета, которые наблюдали за 3635 добровольцами.

Возраст каждого участника превышал 50 лет. Их разделили на три группы. В первую попали любители потратить на чтение боле 3,5 часа в неделю, во вторую — до 3,5 часа, а в третью — те, кто вовсе не читают книги.

Как выяснилось, самыми преданными любителями книг стали женщины с высшим образованием и высоким доходом. Результаты исследования показали, что люди, читающие книги, жили примерно на 23 месяца дольше всех остальных.

Причем поклонники чтения предпочитали в основном художественную литературу. Эксперты отмечают, что журналы и газеты тоже влияют на продолжительность жизни, но в меньшей степени.