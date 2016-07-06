Бизнес-гороскоп: Овнам советуют шевелить копытами

ОВЕН. Продумайте, прежде чем принимать новое деловое предложение, по силам ли вам его реализация? Ваша активность значительно улучшит финансовое положение. Постарайтесь не влезать в долги. В конце недели возможны новые денежные поступления.

ТЕЛЕЦ. В некоторых областях ваши финансовые возможности сейчас будут ограничены. Лучше вам не хвататься за несколько дел одновременно, это может негативно отразиться на результатах работы.

БЛИЗНЕЦЫ. Перед решением любых деловых вопросов убедитесь, что от вашего внимания не ускользнула ни одна существенная деталь. Однако в любом случае звезды сулят вам финансовый успех. В четверг возможны денежные поступления.

РАК. Относитесь к тратам с осторожностью, звезды говорят что вы слишком легко увлекаетесь. Впрочем, скоро вас ждут новые финансовые поступления и дорогие подарки.

ЛЕВ. В первой половине недели возможны незначительные денежные поступления. В среду у вас может появиться спонсор или влиятельный покровитель. Четверг - хороший день для завязывания отношений и начала делового сотрудничества, но не стоит давать и брать деньги в долг.

ДЕВА. Вас может ожидать многообещающая с точки зрения финансов неделя, только не забывайте об осторожности и разумном подходе. Во вторник будут удачны покупки и приобретения для дома и семьи. В субботу и в воскресенье придется немало потратить.

ВЕСЫ. Вам необходимо реально взглянуть на свои финансовые возможности. Не исключено, что стоит заняться поисками дополнительного источника дохода, так как прежних средств может не хватать, а сокращать свои траты вы вряд ли захотите.

СКОРПИОН. В середине недели вам вернут все долги, еще и прибыль получите, - обещают звезды. В пятницу будут удачны переговоры и начало нового делового или творческого проекта.

СТРЕЛЕЦ. Во вторник вас могут порадовать денежные поступления. Однако не спешите все тратить. Лучше сейчас вести себя экономно. Наибольшая угроза обманов на этой неделе будет подстерегать вас в субботу и воскресенье, опасен собственный авантюризм и иллюзии.

КОЗЕРОГ. Финансовое положение на этой неделе будет нестабильно. Появляющиеся деньги долго в ваших руках не задержатся. Следует проявить бдительность, чтобы средства хотя бы уходили по делу, а не совсем в песок, удержать-то все равно не получится. Четверг - удачное время для принятия серьезных решения в финансовой сфере.

ВОДОЛЕЙ. В понедельник вам может поступить интересное деловое предложение, воспользуйтесь им, предварительно хорошенько обдумав. Вторник и пятница - удачные дни для совершения покупок. В четверг стоит помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

РЫБЫ. Достаточно удачная и гармоничная в финансовом плане неделя. В понедельник может поступить интересная информация, которая поможет вам заработать. Среда принесет новые денежные поступления. В пятницу будьте осторожны с покупками, лучше перенести поход в магазин на другой день.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio. Газета «Золотой Рог», Владивосток.