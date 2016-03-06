Человечеству грозит новая напасть

В NASA предсказали человечеству новую глобальную катастрофу, вызванную водным дисбалансом планетарных масштабов, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Снимки со спутников позволили прийти к выводу, что засушливые регионы Земли со временем становятся еще суше, а влажные - еще более влажными. Результаты исследования были опубликованы в авторитетном научном журнале Science.

"Доступ к воде в разных регионах мира неравномерен. Если сопоставить эти данные с нашими предыдущими исследованиями по истощению подземных вод, то можно увидеть, что назревает новая мировая катастрофа, однако этому уделяется очень мало внимания и не предпринимается никаких мер", - заявил журналистам один из авторов исследования Джей Фамильетти, старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) и профессор университета Калифорнии, пишет портал «Утро.Ru».

Выдвинутую исследователями гипотезу помогли подтвердить данные, полученные со спутников NASА GRACE в период с 2012-го по 2014 год. Изначально работа была направлена на изучение взаимосвязи роста водных запасов на суше и таяния ледников с уровнем моря. Но побочные выводы оказались даже более важными.

В результатах исследования есть две новости - плохая и хорошая. Вторая состоит в том, что из-за климатических изменений последних десятилетий континенты Земли вобрали в себя и хранят дополнительно 3,2 трлн т воды в почве, озерах и подземных водоносных слоях, временно замедляя скорость подъема уровня мирового океана на 20%. Иными словами, следующий Всемирный потоп хоть ненадолго, но откладывается.

Первая новость заключается в том, что вышеупомянутые водные запасы накапливаются не равномерно по всей поверхности планеты, а лишь там, где с водой и так все в полном порядке. В этом и заключается главное открытие американских ученых.

Из-за парникового эффекта среднегодовые температуры на Земле неумолимо растут. Ситуация с водоснабжением засушливых районов с каждым годом усугубляется: они все больше зависят от грунтовых вод, но этот ресурс находится на грани истощения. Выпадает меньше осадков, поэтому запасы грунтовых вод пополняются не так интенсивно.

В итоге отдельные районы на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Индии, Китае и на юго-западе США стали более засушливыми. Разница заметна даже на двухлетнем интервале наблюдений. Это ставит под угрозу жизнь местной флоры и фауны, а также вредит сельскому хозяйству и экономике в целом.

В то же время Северная Амазонка, Африка к югу от Сахары, бассейн реки Миссури в США и другие тропические регионы становятся все более влажными.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что мы находимся на пути к глобальному неравномерному распределению воды. Дисбаланс возрастает угрожающими темпами. Вода, пригодная для питья и хозяйственной деятельности, сегодня и так является одним из самых ценных ресурсов на Земле. И все говорит о том, что ее ценность в дальнейшем будет только расти.

Стоит добавить, что в прошлом году та же группа ученых сделала вывод о том, что запасы воды в подземных водоносных слоях планеты стремительно сокращаются. Из 37 крупнейших подземных резервуаров иссякают 13. На сколько хватит оставшихся, не известно.

Исследователи при помощи спутников проекта GRACE собрали данные о земной гравитации, сила которой зависит в том числе и от объема воды под поверхностью планеты. Оказалось, что в гравитационном поле произошли изменения, связанные с истощением резервуаров. Больше всего подземных запасов потеряли самые густонаселенные и, одновременно, бедные регионы: Индия, Пакистан, Ближний Восток и Северная Африка. Ситуация усугубляется тем, что там крайне мало альтернатив подземным источникам воды.

Недавние исследования показали, что 4 миллиарда людей живут с острой нехваткой воды в течение одного месяца каждый год, а 1,5 миллиарда живут в таких условиях все время. Полученные представителями NASA результаты, во-первых, ставят перед политиками и учеными проблему ликвидации водного неравенства, а во-вторых, открывают широкую дискуссию о том, как изменится экономика полноводных и засушливых регионов в будущем и станет ли вода торгуемым ресурсом подобно ценным металлам или углеводородам. Нельзя также исключать, что чистая вода может стать предметом обострения территориальных споров и причиной локальных вооруженных конфликтов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.