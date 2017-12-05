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Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
Гороскоп на неделю с 5 по 10 декабря
ОВЕН. Достаточно много времени уйдет на решение вопросов финансового характера, особенно в среду и пятницу. Во вторник постарайтесь не создавать конфликтных ситуаций на работе. Серьезное отношение к делу позволит значительно улучшить ваше финансовое положение.
ТЕЛЕЦ. У вас может появиться новый источник дохода. Но финансовая стабильность грозит вскружить вам голову. И вы начнете тратить больше, чем зарабатываете. Противопоставьте мечтам реальный план действий, это путь к успеху в профессиональной сфере.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе финансовая сфера вашей жизни стабилизируется, в среду стоит ожидать крупных денежных поступлений. Вторник не следует перегружать деловыми встречами. В пятницу не соблазняйтесь заманчивыми предложениями от незнакомых людей.
РАК. Понедельник - удачный день для деловых встреч и командировок. Во вторник или в среду вероятен спор из-за финансовых вопросов с близкими людьми. В пятницу или субботу вероятны новые денежные поступления. В воскресенье появится возможность дополнительного заработка.
ЛЕВ. Первая половина недели будет стабильной. Во второй не исключены денежные поступления из незапланированного источника. В среду и пятницу проявите благоразумие и осторожность. Не сообщайте никому свои паспортные данные и пароли от банковских карт.
ДЕВА. В понедельник вероятны новые денежные поступления. Во вторник вас могут порадовать интересными предложениями в сфере карьеры. Ваши усилия будут оценены по достоинству, было бы что оценивать. Неделя финансово стабильна, потому войти в нее лучше в успешном состоянии.
ВЕСЫ. Достаточно благоприятная неделя для активности в финансовой сфере. В среду не стоит доверять малознакомым людям, опасайтесь аферистов. В пятницу при встрече с деловыми партнерами, вы можете получить выгодное предложение, но постарайтесь адекватно оценить свои силы и возможности. В воскресенье самое время пройтись по магазинам.
СКОРПИОН. Финансовое положение будет стабильным, работа принесет прибыль и интересные знакомства. Благоприятное время для приобретения недвижимости и совершения финансовых операций. Вас могут отправиться в заграничную командировку.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе большую роль в ваших финансовых делах будут играть даже не деньги, а ваши способности организовать взаимовыгодный обмен. В четверг возможны новые денежные поступления. В выходные не стоит жалеть денег на приобретение подарков для близких людей.
КОЗЕРОГ. В понедельник вы можете рассчитывать на незначительные денежные поступления. Не тратьте лишнего. Приобретайте только самое необходимое. На работе не пытайтесь переложить свои обязанности на других.
ВОДОЛЕЙ. В начале недели не стоит иметь дела с чужими финансами. Не рекомендуется также жесткая политика в отношении своих собственных. Позвольте себе обновить гардероб или записаться на курс массажа. На здоровье не стоит экономить. Во второй половине недели вам могут вернуть старый долг.
РЫБЫ. Понедельник - прекрасный день в финансовом отношении, вероятна прибыль или получение незапланированных денег. Четверг удачен для покупок и приобретения подарков, которые одобрят и оценят. Не рассказывайте о своем достатке, не хвастайтесь карьерными успехами.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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