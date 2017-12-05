www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.99 р. 100 JPY: 52.25 р.
EUR: 69.91 р. 10 CNY: 89.13 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить

05 Декабря 2017, 13:23 | В мире

Гороскоп на неделю с 5 по 10 декабря

ОВЕН. Достаточно много времени уйдет на решение вопросов финансового характера, особенно в среду и пятницу. Во вторник постарайтесь не создавать конфликтных ситуаций на работе. Серьезное отношение к делу позволит значительно улучшить ваше финансовое положение.

ТЕЛЕЦ. У вас может появиться новый источник дохода. Но финансовая стабильность грозит вскружить вам голову. И вы начнете тратить больше, чем зарабатываете. Противопоставьте мечтам реальный план действий, это путь к успеху в профессиональной сфере.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе финансовая сфера вашей жизни стабилизируется, в среду стоит ожидать крупных денежных поступлений. Вторник не следует перегружать деловыми встречами. В пятницу не соблазняйтесь заманчивыми предложениями от незнакомых людей.

РАК. Понедельник - удачный день для деловых встреч и командировок. Во вторник или в среду вероятен спор из-за финансовых вопросов с близкими людьми. В пятницу или субботу вероятны новые денежные поступления. В воскресенье появится возможность дополнительного заработка.

ЛЕВ. Первая половина недели будет стабильной. Во второй не исключены денежные поступления из незапланированного источника. В среду и пятницу проявите благоразумие и осторожность. Не сообщайте никому свои паспортные данные и пароли от банковских карт.

ДЕВА. В понедельник вероятны новые денежные поступления. Во вторник вас могут порадовать интересными предложениями в сфере карьеры. Ваши усилия будут оценены по достоинству, было бы что оценивать. Неделя финансово стабильна, потому войти в нее лучше в успешном состоянии.

ВЕСЫ. Достаточно благоприятная неделя для активности в финансовой сфере. В среду не стоит доверять малознакомым людям, опасайтесь аферистов. В пятницу при встрече с деловыми партнерами, вы можете получить выгодное предложение, но постарайтесь адекватно оценить свои силы и возможности. В воскресенье самое время пройтись по магазинам.

СКОРПИОН. Финансовое положение будет стабильным, работа принесет прибыль и интересные знакомства. Благоприятное время для приобретения недвижимости и совершения финансовых операций. Вас могут отправиться в заграничную командировку.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе большую роль в ваших финансовых делах будут играть даже не деньги, а ваши способности организовать взаимовыгодный обмен. В четверг возможны новые денежные поступления. В выходные не стоит жалеть денег на приобретение подарков для близких людей.

КОЗЕРОГ. В понедельник вы можете рассчитывать на незначительные денежные поступления. Не тратьте лишнего. Приобретайте только самое необходимое. На работе не пытайтесь переложить свои обязанности на других.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели не стоит иметь дела с чужими финансами. Не рекомендуется также жесткая политика в отношении своих собственных. Позвольте себе обновить гардероб или записаться на курс массажа. На здоровье не стоит экономить. Во второй половине недели вам могут вернуть старый долг.

РЫБЫ. Понедельник - прекрасный день в финансовом отношении, вероятна прибыль или получение незапланированных денег. Четверг удачен для покупок и приобретения подарков, которые одобрят и оценят. Не рассказывайте о своем достатке, не хвастайтесь карьерными успехами.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: рак  бизнес  водолей  весы  близнецы  гороскоп  козерог  дева  телец  зодиак  стрелец  лев  овен  рыбы  скорпион 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru