Руководить работой на Большом адронном коллайдере будет женщина

Европейскую организацию ядерных исследований (ЦЕРН), где находится Большой адронный коллайдер (БАК), впервые возглавит женщина.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, начиная с 2016 года пост генерального директора ЦЕРН займет итальянский физик Фабиола Джианотти.

С 1994 года Джианотти работает физиком-исследователем в физическом департаменте ЦЕРН, а также руководила экспериментом ATLAS, над которым также работали 3 тысячи физиков из 38 стран. Джианотти была одним из руководителей эксперимента на БАК, который в июле 2012 года увенчался открытием "частицы, по своим параметрам очень похожей на бозон Хиггса". К марту 2013 года физики получили достаточно данных о частице, чтобы официально объявить, что это бозон Хиггса.

ZRPRESS.RU, Владивосток.