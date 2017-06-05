Бизнес-гороскоп: Козерогам в вопросах финансов стоит упереться рогом

ОВЕН. Финансовое благополучие приятно само по себе, но на этой неделе с помощью денег вы разрешите некоторые давние проблемы. Однако будьте осторожны, у вас могут появиться завистники. В четверг будут удачны крупные покупки и приобретения.

ТЕЛЕЦ. Будьте осторожны с расходами, они могут превысить ваш заработок. Соизмеряйте свои запросы с возможностями. Но не покупайте откровенно дешевых и не слишком качественных вещей - обойдется дороже. В пятницу нежелательно принимать скоропалительные решения на работе.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели вас ждет прибыль и дорогие подарки. Благоприятны дальние поездки и заграничные путешествия. Не исключено, что вам предложат новый интересный творческий проект, сулящий высокий доход.

РАК. Постарайтесь избегать серьезных финансовых решений. Сейчас лучше копить, а не тратить. При вложении денег в недвижимость внимательно проверяйте все документы. Вы можете хорошо заработать на этой неделе, если приложите усилия и покажете свое мастерство.

ЛЕВ. В эти дни у вас появится возможность продвинуться по карьерной лестнице. В начале недели крайне нежелательно брать деньги в долг. Во вторник вероятны денежные поступления. Особых финансовых проблем пока не предвидится, если вы сами не поработаете над их созданием.

ДЕВА. Некоторые деловые проекты лучше пока заморозить. Вероятны непредвиденные задержки, к тому же ваш собственный настрой будет не слишком соответствовать строгим требованиям делового этикета. Однако это не отразится на вашем финансовом положении. Во вторник или среду возможны денежные поступления.

ВЕСЫ. В финансовой сфере вероятен долгожданный успех, однако, возможны и непредвиденные траты, которые поглотят большую часть вашей прибыли. В понедельник лучше отложить серьезные встречи, перенеся их на среду. В четверг старайтесь избегать споров и конфликтов с коллегами.

СКОРПИОН. На этой неделе у вас будет возможность ни к чем себе не отказывать, потратить деньги, чтобы сделать приятное себе и своим близким. На новой работе вы сразу же покажете себя с лучшей стороны и получите премию. В вашем старом коллективе возможен конфликт, однако он будет полезен для дела, поскольку переломит несколько закостенелое и не совсем верное положение вещей. Победа будет за вами.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели не стоит слишком часто пользоваться кредитной картой. Во вторник старайтесь иметь дело только с надежными партнерами. При решении важных вопросов не прибегайте к помощи посредников, а полагайтесь лишь на собственные силы.

КОЗЕРОГ. На этой неделе желательно разумно контролировать не только свои финансы, но и денежные аппетиты близких людей. Не стоит покупать детям дорогие игрушки, которые им быстро надоедят или выйдут из строя. Поход по магазинам во вторник увенчается успехом, вы обязательно купите ту вещь, о которой мечтали.

ВОДОЛЕЙ. У вас сейчас стабильное финансовое положение, и оно останется таковым, если вы не будете бросаться в крайности. Постарайтесь не планировать на этой неделе крупных приобретений. Среда - благоприятное время для устройства на новую работу. В выходные будьте осторожны, не влезайте в долги и крупные кредиты.

РЫБЫ. Возможны крупные денежные поступления, но будьте готовы к отчетам перед начальством или налоговой. В четверг ваше чувство ответственности и инициатива, сыграют свою положительную роль при ближайшем распределении материальных поощрений. Не будьте слишком азартны в среду, если не хотите остаться без средств к существованию.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.