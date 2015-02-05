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Составлен рейтинг самых ненадежных Интернет-паролей 2014 года
Деловая газета «Золотой Рог» публикует список самых популярных и в то же время самых ненадежных паролей, который составила исследовательская фирма SplashData. Оказалось, что и в 2014 г. знаменитый "123456" никак не хочет отдавать корону.
Сколько аккаунтов нужно взломать хакерам, чтобы пароль "123456" наконец вышел из моды? Этот вопрос, видимо, риторический... SplashData утверждает, что люди по-прежнему предпочитают прописывать в своих учетных записях такие сочетания букв и цифр, которые лучше всего запоминаются. Страх забыть пароль (который чаще всего можно быстро восстановить с помощью специальной формы) оказывается сильнее, чем здравый смысл.
Список топ-25 самых глупых паролей в 2014 году демонстрирует, что пользователи чаще всего выбирают либо буквы, либо цифры, таким образом моментально ухудшая защиту своих аккаунтов. Мода на сериал "Игра престолов" позволила слову "dragon" добраться до первой десятки. Не обошлось и без Бэтмена и Супермена.
Итак, самые популярные и ненадежные компьютерные пароли 2014 года:
123456
password
12345
12345678
qwerty
1234567890
1234
baseball
dragon
football
monkey
letmein
abc123
111111
mustang
access
shadow
master
michael
superman
696969
123123
batman
trustno1
Эксперты напоминают, что идеальным паролем будет тот, в котором сочетаются цифры и буквы. Никто не требует от пользователя кодовых сочетаний вроде "92xvf2df22g5awejq52". Достаточно написать пару слов и несколько цифр, и запомнить такой пароль будет достаточно просто. А идеальный вариант - пароли из комбинации нескольких слов, разделенных с помощью нижнего подчеркивания вроде "trolls_jobs_need" или "Crave_love_I_do".
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