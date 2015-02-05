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Составлен рейтинг самых ненадежных Интернет-паролей 2014 года

05 Февраля 2015, 17:32 | В мире

Деловая газета «Золотой Рог» публикует список самых популярных и в то же время самых ненадежных паролей, который составила исследовательская фирма SplashData. Оказалось, что и в 2014 г. знаменитый "123456" никак не хочет отдавать корону.

Сколько аккаунтов нужно взломать хакерам, чтобы пароль "123456" наконец вышел из моды? Этот вопрос, видимо, риторический... SplashData утверждает, что люди по-прежнему предпочитают прописывать в своих учетных записях такие сочетания букв и цифр, которые лучше всего запоминаются. Страх забыть пароль (который чаще всего можно быстро восстановить с помощью специальной формы) оказывается сильнее, чем здравый смысл.

Список топ-25 самых глупых паролей в 2014 году демонстрирует, что пользователи чаще всего выбирают либо буквы, либо цифры, таким образом моментально ухудшая защиту своих аккаунтов. Мода на сериал "Игра престолов" позволила слову "dragon" добраться до первой десятки. Не обошлось и без Бэтмена и Супермена.

Итак, самые популярные и ненадежные компьютерные пароли 2014 года:

123456

password

12345

12345678

qwerty

1234567890

1234

baseball

dragon

football

monkey

letmein

abc123

111111

mustang

access

shadow

master

michael

superman

696969

123123

batman

trustno1

Эксперты напоминают, что идеальным паролем будет тот, в котором сочетаются цифры и буквы. Никто не требует от пользователя кодовых сочетаний вроде "92xvf2df22g5awejq52". Достаточно написать пару слов и несколько цифр, и запомнить такой пароль будет достаточно просто. А идеальный вариант - пароли из комбинации нескольких слов, разделенных с помощью нижнего подчеркивания вроде "trolls_jobs_need" или "Crave_love_I_do".

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: интернет  рейтинг  пароль  ненадежный 



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Комментарии

  • Псевдоним23:26, 09.02.2015#

    не проще ввести например дату рождения мужа месяц рождения ребёнка и на последок ваш год рождения

  • Псевдоним08:46, 10.02.2015#

    У меня пароль на почте из 25 различных знаком так что так вот. и то что взломают щансы очень палы.

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