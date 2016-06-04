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Людям в будущем запретят жить больше 200 лет
По словам китайского миллиардера Джека Ма, с учетом имеющихся технологий и данных, а также интереса прогрессивного человечества к изучению человеческого тела, через пару сотен лет придется принять закон о том, что ни один человек не должен жить больше 200 лет, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Он пояснил, напомнив, что первая технологическая революция дала понять, что машины сильнее людей, вторая позволила сократить расстояния - люди научились летать на Луну.
- Нынешняя революция будет высвобождать ваш мозг, ваш ум. Люди не смогут конкурировать с компьютерами, так как последние всегда выигрывают. Но развитие новых технологий приведет к созданию новых рабочих мест и массе открытий, - заключил Джек Ма.
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