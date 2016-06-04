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Людям в будущем запретят жить больше 200 лет

04 Июня 2016, 14:09 | В мире

По словам китайского миллиардера Джека Ма, с учетом имеющихся технологий и данных, а также интереса прогрессивного человечества к изучению человеческого тела, через пару сотен лет придется принять закон о том, что ни один человек не должен жить больше 200 лет, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Он пояснил, напомнив, что первая технологическая революция дала понять, что машины сильнее людей, вторая позволила сократить расстояния - люди научились летать на Луну.

- Нынешняя революция будет высвобождать ваш мозг, ваш ум. Люди не смогут конкурировать с компьютерами, так как последние всегда выигрывают. Но развитие новых технологий приведет к созданию новых рабочих мест и массе открытий, - заключил Джек Ма.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: луна  вечная жизнь  компьютер  технологии  мозг  бессмертие  робот 



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Комментарии

  • Медведев23:31, 05.06.2016#

    Это правильное решение, и пенсию не платить до 150 лет.

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