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Ким Чен Ын взялся за старое
04 Мая 2019, 14:17 | В мире
С нескольких сотнях километрах от Владивостока северокорейцы запустили ракету
Северная Корея осуществила запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
Как отмечается, пуск был осуществлен из района города и порта Вонсан, расположенном на восточном побережье страны, в восточном направлении. Власти Южной Кореи и США анализируют данные о запуске.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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путин пообщался с ким и вот опять бла бла испытания . . этот спектакль всем надоел уже . эти дебилы главы . . ничего не делают для народа а только свои темы решают а нам спектакли просто показывают