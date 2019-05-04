Ким Чен Ын взялся за старое

С нескольких сотнях километрах от Владивостока северокорейцы запустили ракету

Северная Корея осуществила запуск ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Как отмечается, пуск был осуществлен из района города и порта Вонсан, расположенном на восточном побережье страны, в восточном направлении. Власти Южной Кореи и США анализируют данные о запуске.