Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ошибки и опечатки в тексте раздражают злых людей
Американские психологи исследовали черты личности, связанные с реакцией на грамотность письменной речи (явление, известное в интернете как «граммар-наци»), показав, что интроверты острее переживают опечатки, а не слишком доброжелательные люди - грамматические ошибки. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в американских СМИ.
Работа стала одним из редких указаний на важную роль характера человека не только в том, какие лингвистические «продукты» он «выдает», но и в том, как воспринимает речь других.
С помощью краудсорсинговой платформы Amazon Mechanical Turk, психологи из Мичиганского университета Джули Боланд (Julie Boland) и Робин Куин (Robin Queen) набрали группу из 83 добровольцев. Подопытным предлагалось вообразить, будто они ищут соседа для съема жилья, разместив объявление в Интернете и получив 12 электронных писем с ответами.
В некоторые из этих сообщений были внесены явные опечатки, в другие - омофонные грамматические ошибки, третьи были составлены грамотно. По прочтении письма добровольцы должны были оценить его автора. Интересно, что опечатки воспринимались обычно хуже, чем прямые ошибки. Еще одно открытие показало, что особо неприязненное отношение к ошибкам может быть связано с некоторыми чертами характера читателя.
Подопытные заполняли опросник, который позволил оценить «большую пятерку» черт личности - экстраверсию, доброжелательность (способность прийти к согласию), сознательность (добросовестность), открытость опыту (интеллект) и нейротизм (эмоциональную лабильность).
Оказалось, что выраженность некоторых черт заметно коррелирует со степенью негативной реакции на огрехи в тексте. Так, интроверты воспринимали появление опечаток заметно хуже, чем экстраверты, а подопытные с низкими показателями доброжелательности реагировали на грамматические ошибки резче, чем люди с высокими оценками по этой шкале.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам стоит четко видеть цель
- Бизнес-гороскоп на неделю: Скорпионам дадут премию! А куда деваться…
- Бизнес-Гороскоп: Девы будут при деньгах
- Бизнес-гороскоп: Ракам придется хорошо поползать в поисках денег
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Китайцы мечтают жениться на русских красавицах
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
Комментарии
-
-
-
-
Добрыйдоктор Вампесдец02:05, 05.04.2016#
Вот вы смеётесь, а учёные с кафедры психологии Бобруйского заборостроительного техникума давно доказали, что скандалить из-за волоса в супе могут только очень злые, грубые, неудовлетворённые люди, а вот роняют волосы в суп, напротив, только самые добрые и деликатные. Совпадение? Не думаю. . .
-
Добрыйдоктор Вампесдец02:35, 05.04.2016#
Интересно, что говорят мичиганские учёные о чертах личности, связанных с безразличным отношением к грамотности собственной письменной речи (особенно со стороны типа-профессионалов), а равно к неспособности связно излагать свои мысли. Не удивлюсь, если откроются бездны.
-
Добрыйдоктор Вампесдец02:36, 05.04.2016#
Не менее любопытно, сопоставим ли был уровень грамотности, IQ и темперамента у всех 83 испытуемых. Не получилось ли так, что добрая половина участников, набранных, как я понял, по объявлению с улицы, попросту не заметила имеющихся ошибок в силу малообразованности, либо же заметила, но не среагировала на них в силу равнодушия и апатичности? Да и с каких это пор доброжелательность - "способность прийти к согласию", а не "готовность содействовать благополучию других"? Какие-то недоучки перевели таким рабским способом термин "agreeableness", а другие недоучки и рады))))
-
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова
Жму руку)