Ошибки и опечатки в тексте раздражают злых людей

Американские психологи исследовали черты личности, связанные с реакцией на грамотность письменной речи (явление, известное в интернете как «граммар-наци»), показав, что интроверты острее переживают опечатки, а не слишком доброжелательные люди - грамматические ошибки. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в американских СМИ.

Работа стала одним из редких указаний на важную роль характера человека не только в том, какие лингвистические «продукты» он «выдает», но и в том, как воспринимает речь других.

С помощью краудсорсинговой платформы Amazon Mechanical Turk, психологи из Мичиганского университета Джули Боланд (Julie Boland) и Робин Куин (Robin Queen) набрали группу из 83 добровольцев. Подопытным предлагалось вообразить, будто они ищут соседа для съема жилья, разместив объявление в Интернете и получив 12 электронных писем с ответами.

В некоторые из этих сообщений были внесены явные опечатки, в другие - омофонные грамматические ошибки, третьи были составлены грамотно. По прочтении письма добровольцы должны были оценить его автора. Интересно, что опечатки воспринимались обычно хуже, чем прямые ошибки. Еще одно открытие показало, что особо неприязненное отношение к ошибкам может быть связано с некоторыми чертами характера читателя.

Подопытные заполняли опросник, который позволил оценить «большую пятерку» черт личности - экстраверсию, доброжелательность (способность прийти к согласию), сознательность (добросовестность), открытость опыту (интеллект) и нейротизм (эмоциональную лабильность).

Оказалось, что выраженность некоторых черт заметно коррелирует со степенью негативной реакции на огрехи в тексте. Так, интроверты воспринимали появление опечаток заметно хуже, чем экстраверты, а подопытные с низкими показателями доброжелательности реагировали на грамматические ошибки резче, чем люди с высокими оценками по этой шкале.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.