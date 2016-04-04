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В Северной Корее заблокировали Facebook, Twitter и Youtube
04 Апреля 2016, 16:33 | В мире
Власти КНДР официально объявили, что они блокировали социальные сети Facebook и Twitter, а также видеохостинг YouTube для использования на территории страны. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на многочисленные сообщения в СМИ, блокировке также подвергнутся сайты Южной Кореи.
Это было сделано для того, чтобы пресечь лжепропаганду против республики и для блокировки сайтов, содержащих информацию сексуального характера. Блокировка иностранных сайтов заняла несколько месяцев.
Отметим, что до этого момента жители КНДР пользовались интернетом свободно. С сегодняшнего дня жителям страны доступны только сайты, зарегистрированные внутри страны.
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Тож мне новость, в поднебесной вообще гугл сервис забанен. Ни гугл плэй нет, ни инстаграмма, ни ютуба уже года 3