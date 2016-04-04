В Северной Корее заблокировали Facebook, Twitter и Youtube

Власти КНДР официально объявили, что они блокировали социальные сети Facebook и Twitter, а также видеохостинг YouTube для использования на территории страны. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на многочисленные сообщения в СМИ, блокировке также подвергнутся сайты Южной Кореи.

Это было сделано для того, чтобы пресечь лжепропаганду против республики и для блокировки сайтов, содержащих информацию сексуального характера. Блокировка иностранных сайтов заняла несколько месяцев.

Отметим, что до этого момента жители КНДР пользовались интернетом свободно. С сегодняшнего дня жителям страны доступны только сайты, зарегистрированные внутри страны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.