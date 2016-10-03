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Японцы хотят продлить Транссиб до острова Хоккайдо

03 Октября 2016, 11:00 | В мире

Проект продления Транссибиской магистрали до самого северного японского острова Хоккайдо рассматривается в настоящее время в Японии. Японские компании также изучают программу комплексной модернизации участка железной дороги между Казанью и Владивостоком с целью повышения скорости перевозок. Об этом сообщает Деловая газщета "Золотой Рог" со ссылкой на японскую газету "Санкэй".

Проект продления Транссибирской магистрали до Японии приведет к оживлению не только товарного потока между двумя странами, но и к активизации туризма и других человеческих контактов, отмечает издание. В Японии также готовится программа, которая позволит использовать это начинание для диверсификации российской экономики, зависящей сейчас от поступлений от продажи ресурсов.

Конкретно речь идет о соединении мостами или туннелями острова Сахалин с материком через пролив шириной 7 км и последующем строительстве железнодорожного участка на остров Хоккайдо через против Лаперуза шириной 42 км. Вместе с этим, сообщает газета, появился проект ускорения движения по Транссибу на трассе между Казанью и Владивостоком. Эта программа уже конкретно изучается в части японских компаний, которые намерены поставить комплектное оборудование, включая поезда, сигнальные системы, новое железнодорожное полотно.

Газета отмечает, что Москва ранее представила на рассмотрение Токио около 50 проектов перспективного сотрудничества, включая создание энергомоста по переброске электроэнергии из России в Японию. Токио также предлагает Москве пакет экономического взаимодействия по восьми направлениям. В настоящее время эти программы конкретизируются в преддверии предстоящего в декабре визита в Японию президента РФ Владимира Путина. Путем активизации двустороннего сотрудничества Токио надеется создать более благоприятные условия для переговоров о решении вопроса о Южных Курилах и заключении двустороннего мирного договора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

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Теги: трансиб  железная дорога  море  хоккайдо  Япония 



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