Американцы получили право заглядывать в любой компьютер в мире

Согласно принятому Верховным судом США решению, американские суды смогут давать следственным органам санкции на доступ к любым компьютерам, в том числе находящимся за границей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Верховный суд США одобрил поправки в законодательство, по которым американские суды смогут выдавать следственным органам санкции на доступ к любым компьютерам, в том числе и к расположенным за границей, пишет Reuters.

По действующему ранее порядку судьи могли выдать санкции только на доступ к компьютерам, расположенным в их юрисдикции.

Председатель Верховного суда Джон Робертс уже направил решение в конгресс, который до 1 декабря должен внести соответствующие поправки в законодательство. Однако если законодатели не внесут к этому времени изменения в федеральные законы, то решение Верховного суда вступит в силу автоматически.

Агентство отмечает, что решение принято, несмотря на протесты правозащитников и гражданских активистов, которые считают, что эти поправки значительно расширят полномочия ФБР в осуществлении хакерских атак при расследовании преступлений.

На внесении поправок в уголовное законодательство с 2013 года настаивало Министерство юстиции, которое характеризовало их как «незначительные изменения». Однако правозащитные организации и корпорация Google, отмечает агентство, выступали против этой инициативы. По их мнению, ФБР теперь сможет проводить массовые хакерские атаки на компьютерные сети.

Ранее в апреле корпорация Microsoft подала в суд на правительство США за право уведомлять своих клиентов в случае, когда власти запрашивают доступ к их электронной почте. В корпорации считают, что действия правительства нарушают четвертую поправку к Конституции США, которая устанавливает право частных лиц и компаний знать, ведет ли правительство розыск или изъятие их собственности, а также первую поправку к Конституции о свободе слова.

Речь идет о хранении данных клиентов Microsoft на удаленных серверах, поясняют в корпорации, что создало для правительства лазейку для получения доступа к их электронным данным. Используя закон «О защите информации, передаваемой при помощи электронных систем связи» (Electronic Communications Privacy Act, ECPA), правительство все чаще и чаще обращается к запросу данных, которые хранят на так называемом облаке, заявляет в своем иске Microsoft.

«Люди не отказываются от своих прав, когда перемещают свою частную информацию в облако», — говорится в иске. В нем также отмечается, что правительство «эксплуатировало переход к облачным технологиям как средство расширения своей власти для проведения секретных расследований».