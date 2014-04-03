В Англии можно купить дом за 60 рублей

Ливерпуль стал первым городом, в котором принято решение опробовать программу по продаже домов за символическую цену в один фунт (1,6 доллара, 59,32 российских рубля по курсу на конец прошедшей недели). Целью этой инициативы является вдохнуть жизнь в пустеющие окраинные районы Великобритании, а также сократить число объектов недвижимости в аварийном состоянии.

Мэр Ливерпуля Джо АНДЕРСОН передал ключи первому владельцу «дома за фунт» - 48-летнему таксисту Джаялу МЭДДЕ. В ближайшее время новому хозяину жилья предстоит потратить существенные средства на ремонт давно пустующего здания, чтобы уже через 12 месяцев оно соответствовало городским нормативам. Только тогда Мэдде и его семья смогут окончательно перебраться в этот дом рядовой застройки на юге Ливерпуля.

Городская администрация планирует продать 20 объектов недвижимости. Инициатива была положительно встречена рядовыми жителями Ливерпуля. В конкурсе на право покупки приняли участие более тысячи человек, из которых городским властям осталось выбрать 19 счастливчиков.

Дело в том, что будущие домовладельцы должны отвечать определенным критериям, среди которых наличие постоянного источника заработка и средств на ремонт. Кроме того, они должны постоянно жить в Ливерпуле и впервые осуществлять покупку недвижимости, передает ИТАР-ТАСС.

В случае, если программа будет признана успешной, мэрия выставит на продажу еще около тысячи домов. Впрочем, представители городской администрации призывают потенциальных покупателей тщательно обдумать свое решение, ведь в действительности за жилье придется заплатить гораздо больше, чем один фунт.

По оценкам специалистов, ремонт и подключение коммуникаций к каждому такому дому обойдется минимум в 35 тысяч фунтов (56 тысяч долларов). Кроме того, прежде чем стать полноправным владельцем объекта недвижимости, купивший должен будет прожить там не менее пяти лет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.