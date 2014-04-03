www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 92.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Недвижимость
Распечатать

В Англии можно купить дом за 60 рублей

03 Апреля 2014, 09:30 | В мире

Ливерпуль стал первым городом, в котором принято решение опробовать программу по продаже домов за символическую цену в один фунт (1,6 доллара, 59,32 российских рубля по курсу на конец прошедшей недели). Целью этой инициативы является вдохнуть жизнь в пустеющие окраинные районы Великобритании, а также сократить число объектов недвижимости в аварийном состоянии.

Мэр Ливерпуля Джо АНДЕРСОН передал ключи первому владельцу «дома за фунт» - 48-летнему таксисту Джаялу МЭДДЕ. В ближайшее время новому хозяину жилья предстоит потратить существенные средства на ремонт давно пустующего здания, чтобы уже через 12 месяцев оно соответствовало городским нормативам. Только тогда Мэдде и его семья смогут окончательно перебраться в этот дом рядовой застройки на юге Ливерпуля.

Городская администрация планирует продать 20 объектов недвижимости. Инициатива была положительно встречена рядовыми жителями Ливерпуля. В конкурсе на право покупки приняли участие более тысячи человек, из которых городским властям осталось выбрать 19 счастливчиков.

Дело в том, что будущие домовладельцы должны отвечать определенным критериям, среди которых наличие постоянного источника заработка и средств на ремонт. Кроме того, они должны постоянно жить в Ливерпуле и впервые осуществлять покупку недвижимости, передает ИТАР-ТАСС.

В случае, если программа будет признана успешной, мэрия выставит на продажу еще около тысячи домов. Впрочем, представители городской администрации призывают потенциальных покупателей тщательно обдумать свое решение, ведь в действительности за жилье придется заплатить гораздо больше, чем один фунт.

По оценкам специалистов, ремонт и подключение коммуникаций к каждому такому дому обойдется минимум в 35 тысяч фунтов (56 тысяч долларов). Кроме того, прежде чем стать полноправным владельцем объекта недвижимости, купивший должен будет прожить там не менее пяти лет.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор:
Теги: недвижимость 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru