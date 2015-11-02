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В Северной Корее строят жилые небоскребы лучше элитных "трущоб" во Владивостоке

02 Ноября 2015, 18:01 | В мире

В столице КНДР, на берегу реки Тэдон в Пхеньяне, построена новая улица ученых «Мирэ». Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе генерального консульства КНДР во Владивостоке, на улице расположены жилые дома с тысячами квартир и более 150 учреждений обслуживания. Квартиры в домах микрорайона абсолюно бесплатны для трудящихся и являются подарком государства преподавателям и научным сотрудникам по случаю 70-летия партии.

Каждая квартира состоит из жилой комнаты, комнат для родителей, супругов, детей и кухни, где расположен гарнитур c высококачественной мебелью и бытовым инвентарем.

В микрорайоне построены учреждения торговли, общепита и бытового обслуживания и сооружения соцкультбыта.

Вдоль реки Тэдон разбиты места отдыха и спортивные парки, чтобы жители могли отдыхать и заниматься физкультурой.

Первый секретарь коммунистической партии КНДР Ким Чен Ын, лично проинспектировал улицу. «Строительство данной улицы наглядно показывает, что страна отдает приоритет науке и техническим кадрам», - считает Ким Чен Ын.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Теги: строительство  Северная Корея 






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Комментарии

  • Псевдоним18:50, 02.11.2015#

    Ну вот, а я почти начал любить свою партию единая Россия.

  • керя19:06, 02.11.2015#

    Что то ни одного человека, ни машин, ещё команду не дали заселять или потёмкинская деревня.

  • vasya22:47, 07.11.2015#

    Угу. . . я фотки увеличил, внимательно рассмотрел, ничего живого нигде не просматривается. Ни единого автомобиля, ни единого человека. Такое впечатление, что это миниатюрный макет и дым. Недоработали, пластмассовых людишек забыли расставить?

  • Lacosta19:15, 02.11.2015#

    деньги у одного)))

  • вован19:33, 02.11.2015#

    Хочу в СССР. Никитка тоже во Владик вкладывал бабесы. И если бы не Ельцин, который пропил страну комуняки ввели бы частное предпринемательство и все бы было как в Китае. Т. е. контроль парткомов за чиновниками с вытекающими выводами. Да что говорить! Все в прошлом. Хотели к буржуям, получите.

  • вован19:33, 02.11.2015#

    Хочу в СССР. Никитка тоже во Владик вкладывал бабесы. И если бы не Ельцин, который пропил страну комуняки ввели бы частное предпринемательство и все бы было как в Китае. Т. е. контроль парткомов за чиновниками с вытекающими выводами. Да что говорить! Все в прошлом. Хотели к буржуям, получите.

  • вован19:33, 02.11.2015#

    Хочу в СССР. Никитка тоже во Владик вкладывал бабесы. И если бы не Ельцин, который пропил страну комуняки ввели бы частное предпринемательство и все бы было как в Китае. Т. е. контроль парткомов за чиновниками с вытекающими выводами. Да что говорить! Все в прошлом. Хотели к буржуям, получите.

  • Йоша19:42, 07.11.2015#

    Забыли как проклинали совдеп? Забыли как преклонялись перед моряками, которые привезли из Японии жвачку ? Забыли как не хотели работать на заводах, как бухали прямо на работе ? Забыли как форцевали на барахолках ? Забыли как смеялись над инженерами ?Кто вам, Ельцин виноват ? Вы это сами себе выбрали и построили, БЫДЛО !!!!!!!!!!!!!

  • Псевдоним19:44, 02.11.2015#

    Лет 10-15 назад мы смеялись над Китаем, сейчас Россия отстала от Китаю безнадежно. Лет через 10-15 северокорейцев будут пугать Россией. Да здравствует партия Ебиная Россия!

  • vasya22:51, 07.11.2015#

    Сев. Корея никогда из де-ьма не выползет, у них система власти, заимствованная у СССР, а это сильный тормоз прогресса. И Китай пошел вперёд только когда отказался от модели, навязанной председателю Мао Сталиным. Повезло китайцам, что нашелся такой Ден Сяопин, какого у нас не оказалось.

  • Псевдоним19:59, 02.11.2015#

    Чего смеяться. . . на последнем фото тень не совпадает и на всех остальных видно, что город компьютерный. Вам любой архитектор это подтвердит, который с 3д визуализацией знаком))

  • Псевдоним12:21, 03.11.2015#

    косоглазие лечи

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј13:01, 07.11.2015#

    лучше ты продолжай верить в сказки и живи в розовых очках. Только тупой не увидит, что это 3д визуализация, а людей реальных вставили в картинку.

  • Ваще20:09, 02.11.2015#

    Да помню такое это 83-85 год. В КНР пришли инвесторы тогда был председателем КПК Дэо сяо пин (если правильно говорю. У нас показывали по тв что в КНР есть все но купить очень трудно нет таких еще денег у населения. НО, сказали что это на 5 лет, потом все инвестры уйдут (отбив свои деньги), а все перейдет во владение китая. И все прошло по чесному. Теперь китай имеет передовые технологии, и плюсь грамотных спецов.

  • инчхонов18:16, 03.11.2015#

    Ни в северной ни в южной Корее нет либерастов, вот и результат.

  • vasya22:53, 07.11.2015#

    Ну, в С. Корее жизнь совсем не сахар, порядки примерно как у нас на зоне. Плюс нищета и голодуха, еда по карточкам.

  • сухой13:33, 07.11.2015#

    На снимках из космоса от 21 апреля с. г. проект в стадии строительства. Во как строить нужно! Полгода, и готово!!!!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј13:40, 07.11.2015#

    НАрод, вы что правда верите всему, что пишут и показывают?Был я в СК и видел пустые строения, для вида. . . чтобы красиво типа было

  • Псевдоним17:15, 07.11.2015#

    От всех фотографий навязчивое чувство нереальности. Совсем не видно людей.

  • vasya18:08, 07.11.2015#

    Фотошоп рулит.

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