Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Северной Корее строят жилые небоскребы лучше элитных "трущоб" во Владивостоке
В столице КНДР, на берегу реки Тэдон в Пхеньяне, построена новая улица ученых «Мирэ». Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе генерального консульства КНДР во Владивостоке, на улице расположены жилые дома с тысячами квартир и более 150 учреждений обслуживания. Квартиры в домах микрорайона абсолюно бесплатны для трудящихся и являются подарком государства преподавателям и научным сотрудникам по случаю 70-летия партии.
Каждая квартира состоит из жилой комнаты, комнат для родителей, супругов, детей и кухни, где расположен гарнитур c высококачественной мебелью и бытовым инвентарем.
В микрорайоне построены учреждения торговли, общепита и бытового обслуживания и сооружения соцкультбыта.
Вдоль реки Тэдон разбиты места отдыха и спортивные парки, чтобы жители могли отдыхать и заниматься физкультурой.
Первый секретарь коммунистической партии КНДР Ким Чен Ын, лично проинспектировал улицу. «Строительство данной улицы наглядно показывает, что страна отдает приоритет науке и техническим кадрам», - считает Ким Чен Ын.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп на неделю: Овнам стоит хорошо пережевывать полученную информацию
- Глава Facebook также решил во всех своих провалах обвинять Россию
- Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные
- Американские СМИ получили указание не замечать Путина при составлении рейтингов
- Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено
- Американцы не дали двум Кореям начать диалог
- Бизнес-гороскоп: Тельцам перепадет немного денежного "корма"
- Бизнес-гороскоп: Козерогам придется много работать и мало тратить
- Китайцы мечтают жениться на русских красавицах
- Военная база России на Красном море поможет Владивостоку
Комментарии
-
-
-
-
-
Хочу в СССР. Никитка тоже во Владик вкладывал бабесы. И если бы не Ельцин, который пропил страну комуняки ввели бы частное предпринемательство и все бы было как в Китае. Т. е. контроль парткомов за чиновниками с вытекающими выводами. Да что говорить! Все в прошлом. Хотели к буржуям, получите.
-
Хочу в СССР. Никитка тоже во Владик вкладывал бабесы. И если бы не Ельцин, который пропил страну комуняки ввели бы частное предпринемательство и все бы было как в Китае. Т. е. контроль парткомов за чиновниками с вытекающими выводами. Да что говорить! Все в прошлом. Хотели к буржуям, получите.
-
Хочу в СССР. Никитка тоже во Владик вкладывал бабесы. И если бы не Ельцин, который пропил страну комуняки ввели бы частное предпринемательство и все бы было как в Китае. Т. е. контроль парткомов за чиновниками с вытекающими выводами. Да что говорить! Все в прошлом. Хотели к буржуям, получите.
-
Йоша19:42, 07.11.2015#
Забыли как проклинали совдеп? Забыли как преклонялись перед моряками, которые привезли из Японии жвачку ? Забыли как не хотели работать на заводах, как бухали прямо на работе ? Забыли как форцевали на барахолках ? Забыли как смеялись над инженерами ?Кто вам, Ельцин виноват ? Вы это сами себе выбрали и построили, БЫДЛО !!!!!!!!!!!!!
-
-
vasya22:51, 07.11.2015#
Сев. Корея никогда из де-ьма не выползет, у них система власти, заимствованная у СССР, а это сильный тормоз прогресса. И Китай пошел вперёд только когда отказался от модели, навязанной председателю Мао Сталиным. Повезло китайцам, что нашелся такой Ден Сяопин, какого у нас не оказалось.
-
-
-
-
Ваще20:09, 02.11.2015#
Да помню такое это 83-85 год. В КНР пришли инвесторы тогда был председателем КПК Дэо сяо пин (если правильно говорю. У нас показывали по тв что в КНР есть все но купить очень трудно нет таких еще денег у населения. НО, сказали что это на 5 лет, потом все инвестры уйдут (отбив свои деньги), а все перейдет во владение китая. И все прошло по чесному. Теперь китай имеет передовые технологии, и плюсь грамотных спецов.
-
-
-
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
Ну вот, а я почти начал любить свою партию единая Россия.