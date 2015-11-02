В Северной Корее строят жилые небоскребы лучше элитных "трущоб" во Владивостоке

В столице КНДР, на берегу реки Тэдон в Пхеньяне, построена новая улица ученых «Мирэ». Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе генерального консульства КНДР во Владивостоке, на улице расположены жилые дома с тысячами квартир и более 150 учреждений обслуживания. Квартиры в домах микрорайона абсолюно бесплатны для трудящихся и являются подарком государства преподавателям и научным сотрудникам по случаю 70-летия партии.

Каждая квартира состоит из жилой комнаты, комнат для родителей, супругов, детей и кухни, где расположен гарнитур c высококачественной мебелью и бытовым инвентарем.

В микрорайоне построены учреждения торговли, общепита и бытового обслуживания и сооружения соцкультбыта.

Вдоль реки Тэдон разбиты места отдыха и спортивные парки, чтобы жители могли отдыхать и заниматься физкультурой.

Первый секретарь коммунистической партии КНДР Ким Чен Ын, лично проинспектировал улицу. «Строительство данной улицы наглядно показывает, что страна отдает приоритет науке и техническим кадрам», - считает Ким Чен Ын.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.