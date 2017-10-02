Бизнес-гороскоп: Овнам лучше набраться терпения

Гороскоп на неделю с 3 по 8 октября

ОВЕН. Появится шанс поправить или упрочить материальное положение, хотя и придется вернуться к сложным переговорам и дополнительной нагрузке. Конец недели благоприятен для начала коммерческих проектов.

ТЕЛЕЦ. В финансовом отношении эта неделя обещает быть удачной. Жаловаться на отсутствие денег пока не приходится. Запоминайте и воплощайте в жизнь возникающие у вас идеи. Они весьма прогрессивны. Один из наиболее важных дней - четверг, заглушите эмоции, сосредоточьтесь, призовите на помощь логику, и тогда вас никто не сможет ввести в заблуждение.

БЛИЗНЕЦЫ. Финансовое положение стабильно, вы на хорошем счету у начальства. Вам удастся найти оптимальный график, чтобы хорошо зарабатывать, но не сильно утомляться. В пятницу, вероятно, вы узнаете о премии или вознаграждении.

РАК. В первой половине недели возможны крупные денежные поступления. Понедельник и вторник благоприятны для деловых встреч и сделок. В четверг лучше ничего серьезного в финансовом плане не предпринимать. В выходные отдохните, всех денег все равно не заработаешь.

ЛЕВ. В понедельник вы можете укрепить свой финансовый авторитет. Вторник лучше посвятить завершению намеченных планов. Среда грозит оказаться конфликтным днем, откажитесь от любых деловых бесед, особенно на повышенных тонах. Пятница, напротив, удачна для встреч и переговоров.

ДЕВА. Осуществление новых проектов может потребовать материальных затрат, но они окупятся с лихвой - правда, не сразу. Наберитесь терпения. Во вторник опасайтесь ошибок в документации. В четверг вы сможете заключить партнерский контракт на длительную перспективу.

ВЕСЫ. Недостаточно обдуманные или ошибочные действия в профессиональной сфере могут негативно отразиться на вашей финансовой стабильности. Будьте особенно внимательны и осторожны в понедельник и пятницу.

СКОРПИОН. Для улучшения делового климата можно пустить в ход все свое обаяние. Вы сейчас на пике формы. К тому же фонтанируете идеями, которые начальство сочтет весьма перспективными.

СТРЕЛЕЦ. Стабильность в финансовых вопросах позволит реализовать ваши замыслы. В понедельник и среду лучше пользоваться не наличными, а банковской картой. В четверг у бизнесменов намечаются новые сделки, которые принесут ожидаемую прибыль.

КОЗЕРОГ. Возможна прибыль от операций с недвижимостью. Во вторник и среду избегайте суеты, это оградит вас от досадных промахов. Пятница - один из самых удачных в финансовом плане дней, и чем больше вы будете работать в этот день, тем значительнее будет ваша прибыль.

ВОДОЛЕЙ. Необдуманные траты могут подорвать стабильность вашего финансового положения. Все очень просто, обходите стороной отдел дорогой бытовой техники и магазин шуб, тогда и за голову хвататься не придется. От предложения дополнительного заработка лучше не отказываться, хотя это и потребует кропотливого труда.

РЫБЫ. В понедельник поступит интересная информация, использование которой должным образом позволит вам несколько упрочить свое финансовое положение. Начало недели благоприятно для капиталовложений. В среду будут удачны переговоры. Будьте осторожны с чужими деньгами во второй половине недели. Кредиты сейчас лучше не брать.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.