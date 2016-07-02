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Названы обладатели самых красивых тел в мире

02 Июля 2016, 17:00 | В мире

Туристический сервис Expedia в апреле 2016 года провел опрос с участием порядка 11 тысяч человек из 24 стран мира с целью выяснить, у кого из любителей пляжного отдыха, по их мнению, самые привлекательные фигуры, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

24 процента респондентов в возрасте от 18 лет сочли самыми красивыми европейцев. 17 процентов опрошенных отметили представителей стран Карибского бассейна, 14 процентов - американцев. 46 процентов жителей США, кстати, патриотично отдали пальму первенства загорающим на пляжах Гавайев и Флориды.

В ходе опроса выяснилось, что чаще всего люди на пляже предпочитают расслабляться и ничего не делать, что неудивительно. На втором месте - чтение во время принятия солнечных ванн. Однако, например, 17 процентов американцев предпочитают работать на пляжах. Но самыми отчаянными пляжными трудоголиками оказались жители Индии - 32 процента опрошенных заявили, что чаще всего дистанционно трудятся на побережье.

Кстати, Фонд экологического образования (FEE) признал самыми лучшими в 2016 году пляжи Испании. В тройке лидеров по качеству пляжей оказались Валенсия, Галисия и Каталония. Отбор проводился с учетом четырех критериев - качество воды, информация для отдыхающих, охрана окружающей среды и обеспечение безопасности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: карибы  пляж  тело  мальдивы  отдых  фигура  красота 



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Комментарии

  • 4343419:54, 02.07.2016#

    У автора заметки отвратителный вкус.

  • Ussama09:52, 03.07.2016#

    почему?

  • Второй фронт12:59, 03.07.2016#

    У каждого свой вкус, сказал индус, слезая с обезьяны.

  • anaterniana16:57, 04.07.2016#

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