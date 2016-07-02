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Названы обладатели самых красивых тел в мире
Туристический сервис Expedia в апреле 2016 года провел опрос с участием порядка 11 тысяч человек из 24 стран мира с целью выяснить, у кого из любителей пляжного отдыха, по их мнению, самые привлекательные фигуры, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
24 процента респондентов в возрасте от 18 лет сочли самыми красивыми европейцев. 17 процентов опрошенных отметили представителей стран Карибского бассейна, 14 процентов - американцев. 46 процентов жителей США, кстати, патриотично отдали пальму первенства загорающим на пляжах Гавайев и Флориды.
В ходе опроса выяснилось, что чаще всего люди на пляже предпочитают расслабляться и ничего не делать, что неудивительно. На втором месте - чтение во время принятия солнечных ванн. Однако, например, 17 процентов американцев предпочитают работать на пляжах. Но самыми отчаянными пляжными трудоголиками оказались жители Индии - 32 процента опрошенных заявили, что чаще всего дистанционно трудятся на побережье.
Кстати, Фонд экологического образования (FEE) признал самыми лучшими в 2016 году пляжи Испании. В тройке лидеров по качеству пляжей оказались Валенсия, Галисия и Каталония. Отбор проводился с учетом четырех критериев - качество воды, информация для отдыхающих, охрана окружающей среды и обеспечение безопасности.
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У автора заметки отвратителный вкус.