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"Русская деревня" во Вьетнаме надеется на возвращение дальневосточников

02 Июля 2015, 18:33 | В мире

Ассоциация туроператоров вьетнамской провинции Биньтхуан на отчетном съезде подвела итоги первого полугодия в туристической отрасли. Как известно, побережье этой провинции на юге Вьетнама называют тропическим раем. Курорты Фантхиета и Муйне настолько популярны у россиян, что этот кусочек вьетнамской земли получил народное название – «русская деревня».

В то же время в настоящее время по количеству отдыхающих россиян сегодня лидирует Нячанг (провинция Кханьхоа). Здесь проводят вьетнамские каникулы около 80% русских туристов. На курорты же Муйне и Фантхиета, расположенные на 200 км южнее, приходится менее 20%. В то время как 5-6 лет назад потоки туристов из России были сосредоточены более в пользу Муйне.

Участники съезда отметили перспективы привлечения туристов из Европы: сразу пять стран получат право безвизовых поездок во Вьетнам с 1 июля 2015 года. В числе альтернативных рынков и Китай. Однако китайских туристов в этой части страны пока не очень много, ими более востребованы престижные курорты Дананга. И в отношении  сезона осень/зима-2015 отельеры Муйне вновь возлагают надежды на российских туристов, в т.ч. дальневосточников.

Кстати, Ассоциация туроператоров провинции Биньтхуан отметила вклад дальневосточницы - российского востоковеда Дарьи МИШУКОВОЙ -  в популяризацию Вьетнама как туристического направления в русскоязычном пространстве. Оба издания ее книги "Вьетнам. Путешествие в страну драконов и фей" на русском языке (2007, 2010) остаются в числе самых востребованных и читаемых книг о Вьетнаме.

Екатерина СЕРГЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 

 

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Теги: русская деревня  туризм  Вьетнам 



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