Бизнес-гороскоп на неделю: Скорпионам стоит держать жало по ветру

Гороскоп со 2 по 8 июня от деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio.

Овен. Вероятна некоторая путаница в финансовых делах, поэтому постарайтесь быть предельно внимательными, особенно с деловой отчетностью. Вторник и пятница - хорошие дни для приобретений, также удачны командировки. В субботу постарайтесь не поддаваться на уговоры и не тратить лишнего.

Телец. Понедельник - благоприятный день для покупок. Важных решений в финансовой сфере во вторник лучше не принимать, желательно перенести их на среду. Возможны финансовые проверки. В выходные придется немало потратить на отдых, но это того стоит.

Близнецы. Благодаря старым надежным источникам дохода в понедельник вероятны новые денежные поступления. Среду неплохо посвятить составлению списка дел на ближайшее будущее, планированию отдыха. Пятница удачна для деловых встреч и важных переговоров.

Рак. Финансовое положение будет на редкость стабильно. Стоит воспользоваться случаем, чтобы докупить все необходимое к лету. Вы наверняка обнаружите, что сандалии вышли из моды, а все сумки у вас скучные и черные. Покупки лучше совершать в первой половине недели.

Лев. Экономия и рациональность могут творить чудеса. Хоть вас не вполне устраивают ваши денежные ресурсы, не прибедняйтесь, они не так уж плохи. Только не стоит допускать необдуманных трат. Рассудительность поможет вам избежать финансовых проблем.

Дева. На этой неделе появятся возможности для улучшения вашего материального положения. Однако для этого придется много и напряженно работать. В среду вам может внезапно понадобиться крупная сумма денег. В пятницу даже неофициальные встречи могут принести существенный результат, этот день хорош для завязывания перспективных отношений.

Весы. Ваши доходы на этой неделе желают оставлять лучшего. Если ваше дело в области финансов будет связано с риском, откажитесь от него, чтобы не потерять хотя бы то, что у вас есть. Вероятно, что в конце недели еще и родственники обратятся к вам за финансовой помощью.

Скорпион. В начале недели вероятны определенные финансовые трудности. Но уже в четверг возможны значительные денежные поступления, поэтому необходимые покупки принесут чувство удовлетворенности. В выходные можно не экономить и отправиться в путешествие.

Стрелец. Финансовое положение на нынешней неделе напоминает зебру. В понедельник вас может беспокоить отсутствие необходимой суммы денег, но поиск дополнительных средств в этот день лучше не начинать. Это обеспечит вам необходимые стабильность и равновесие. Уже в среду можно рассчитывать на зарплату или премию.

Козерог. В среду вам стоит задуматься о совершении крупных покупок. Вам наверняка что-то нужно. Вторник и четверг - благоприятное время для разговоров с начальством, заключения сделок и составления деловых бумаг. В пятницу постарайтесь не отказывать в финансовой помощи своим друзьям.

Водолей. В начале недели ваши деньги могут слишком быстро разойтись на мелкие покупки, но это не повод для огорчения. Вторая половина недели будет удачной, так как есть большая вероятность получения неожиданно крупной суммы денег, которая стабилизирует ваш бюджет.

Рыбы. Вы позволяете себе слишком много, бюджет может начать потихоньку трещать по швам, не выдерживая вашего стремления приобретать. В пятницу возможны новые денежные поступления, но азарт тратить без разбору придется придержать, иначе и этого надолго не хватит.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.