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ВОЗ: Новый грипп H7N9 может стать причиной всемирной пандемии
Новая разновидность птичьего гриппа, появившаяся в Китае, – вирус H7N9 – представляет серьезную угрозу здоровью человека, заявила Всемирная организация здравоохранения.
По словам экспертов ВОЗ, которые в среду провели брифинг Лондоне, это заболевание, поражая человека, имеет очень высокий показатель смертности, а относительно большое число случаев заражения говорит о том, что грипп может стать причиной всемирной пандемии.
В Госкомитете КНР по делам здравоохранения и планового деторождения 1 мая доложили, что в континентальной части страны зафиксированы 19 новых случаев заражения человека вирусом H7N9. Подтверждено в общей сложности 127 случаев. 26 из них оказались смертельными. Еще 26 человек выздоровели и выписаны из больниц, передает «Синьхуа».
Ученые говорят, что встревожены быстротой распространения и серьезностью заболевания. Однако на этой стадии пока неизвестно, будет ли вирус мутировать, приобретая способность передаваться от человека к человеку. Генотип гриппа H7N9 имеет две мутации, которые увеличивают угрозу того, что он может получить способность передаваться от человека к человеку. Если вирус приобретает такое свойство, то это является условием возникновения пандемии, поясняет NEWSru.com.
Эпидемиолог из Оксфордского университета Джереми Фаррар заявил, что среди заболевших H7N9 есть люди всех возрастов, вплоть до самого преклонного. «Это означает, что у людей всех возрастов нет иммунитета против него, люди раньше не сталкивались с этим вирусом. Реакция должна быть спокойной и соразмерной, однако нельзя относится к этому легкомысленно», – заявил эксперт.
«Эта болезнь протекает очень тяжело. Если она распространится более широко, эта вспышка будет крайне опасной», – заявил Питер Оупеншоу, директор центра изучения респираторных заболеваний лондонского Имперского колледжа.
«Чем дольше этот вирус будет беспрепятственно циркулировать в окружающей среде, тем больше риск, что он сможет передаваться от человека к человеку», – заявил Колин Бутт, исследователь из британского Пербрайтского института, занимающегося исследованиями болезней животных.
Как ранее сообщалось, болезнь начинается с кашля, после чего на фоне высокой температуры стремительно нарастают тяжелые респираторные симптомы, приводящие к пневмонии.
В истории человечества уже неоднократно были случаи массовой гибели людей от гриппа. В 1918 и 1919 годах пандемия испанки унесла жизни от 20 до 40 миллионов человек – больше, чем погибло в Первой мировой войне. С апреля 2009 года по август 2010 года от свиного гриппа H1N1 скончались 284 500 человек.
По разным данным, ежегодно в мире сезонным гриппом заболевает около миллиарда человек. Умирают от 500 тысяч до трех миллионов. В период эпидемии свиного гриппа и истерии в СМИ по этому поводу Минздрав РФ напоминал, что ежегодно от эпидемии обычного сезонного гриппа умирают около 1000 россиян, пишет РИА "Новый Регион".
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С апреля 2009 года по август 2010 года от свиного гриппа H1N1 скончались 284 500 человек. Это сколько народу скончалось? Если смотреть википедию, что там оф. подтвержденных случаев только 221 тыс.