Бизнес-гороскоп: Овнам перепадет "левое" сено

Гороскоп на неделю со 2 по 8 апреля

ОВЕН. Неделя благополучна в финансовом плане, однако сохраняйте в тайне информацию о ваших доходах. Возможен незапланированный заработок, не облагаемый налогом, который откроет новые возможности и позволит отложить деньги на отпуск. В воскресенье вероятны траты в семье, которые вы сочтете лишними, но отказать близким не сможете.

ТЕЛЕЦ. Не стремитесь форсировать события, не ждите быстрой прибыли. Сначала придется много и напряженно работать, а потом уже можно требовать вознаграждение. Тщательно подготовьтесь к деловой встрече во вторник, она может оказаться весьма продуктивной. В пятницу может быть удачной покупка бытовой техники.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам предстоит много разнообразных дел и проектов, но все они будут интересными и прибыльными, так что вы испытаете азарт и вдохновение. Приложив усилия, вы сможете удержать штурвал вашего финансового корабля. Денежные поступления, причем значительные, возможны в понедельник или в четверг.

РАК. Вторник будет наиболее удачным для вас днем. Судьба будет улыбаться вам. И вы сможете зарекомендовать себя отличным специалистом. В четверг возможны довольно крупные затраты на противоположный пол, но ощутимых потерь они не принесут. В выходные стоит заняться ремонтом квартиры, строительством дома и прочими полезными делами.

ЛЕВ. В начале недели желательно не ввязываться ни в какие денежные аферы, так как это грозит лишить вас накоплений. Ваши запросы могут не соответствовать реальным финансовым возможностям. Старайтесь не покупать по принципу: чем дороже, тем лучше. Иногда вы платите не за качество, а за бренд и амбиции.

ДЕВА. Если в последнее время вы не проявляли излишней расточительности, то вашему финансовому положению ничего не грозит. Правда, дела и заботы родственников могут потребовать денежных вложений. В четверг или пятницу возможны конфликты на работе, постарайтесь ни с кем не спорить.

ВЕСЫ. Ситуация складывается в вашу пользу. Можно даже не задумываться над финансовыми проблемами. Успех будет сопутствовать вам в сделках и при заключении контрактов. И если в выходные вам захочется отправиться в ресторан или в спа-отель, не отказывайте себе в этом удовольствии.

СКОРПИОН. У вас есть шанс убедить начальника, что вы будете работать с еще большей отдачей, если он вам повысит зарплату. Будет глупо этим не воспользоваться. Тем более, что вашим профессионализмом все довольны. Во вторник окажутся удачными покупки и приобретения, а в пятницу есть вероятность денежных поступлений.

СТРЕЛЕЦ. Появятся новые финансовые возможности, напрямую связанные с вашей работой. В понедельник или во вторник можно рассчитывать на неплохую прибыль, вероятны также полезные знакомства. А вот кредит сейчас брать не стоит. Крупную покупку лучше отложить.

КОЗЕРОГ. Неделя достаточно прибыльна. Деньги могут потечь к вам хоть маленьким, но стабильным ручейком. У вас откроются хорошие возможности в сфере бизнеса. Учитесь новому, эти знания пригодятся и позволят вам больше заработать. Делайте свою жизнь своими руками.

ВОДОЛЕЙ. Несмотря на вашу скромность, финансовое положение стабильно, и даже вероятно его улучшение. Друзья могут помочь наладить важные деловые контакты, которые откроют для вас блестящие перспективы. А вот с банками возможны проблемы. Не забывайте пин-код карты, если не хотите, чтобы ее заблокировали.

РЫБЫ. В понедельник ваши финансовые замыслы могут начать реализовываться, хоть и не совсем так, как вы это себе представляли. В четверг будут удачными сделки с недвижимостью. В пятницу старайтесь быть осторожнее – можно слишком много потратить на развлечения. В конце недели вероятны незначительные денежные поступления.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.