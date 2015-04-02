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Американская армия потратила на подготовку боевых кошек почти 100 миллионов долларов
С военной базы Лакланд в американском штате Техас отрапортовали о ходе выполнения экспериментальной программы по подготовке домашних кошек к замене людей-военных. Об этом написало (заметим, в конце марта, а не 1 апреля) издание Duffel Blog. Представители Министерства обороны сказали журналистам, что, к сожалению, экспериментальная кошачья программа будут отменена, хоть и обошлась уже в 93 млн долларов, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на издание.
Эксперты полагали, что внедрение программы позволило бы использовать кошек в военных целях в роли «невидимок». Кроме того, специалисты делали ставку на кошачью ловкость. Планировалось использование усатых в шпионаже и в операциях контрразведки.
Главная трудность, которую не смогли преодолеть лучшие американские мастер-сержанты, — неистребимое желание кошек делать всё, что им вздумается. «Это вам не собака», — сказал один специалист.
К примеру, кот первого класса по имени Нермал (серо-тигровый) должен был предотвратить проникновение врага, задумавшего выкрасть в офисе документы и прикрепить к компьютеру самодельное взрывное устройство. Однако кот наплевал на проникшего шпиона и предпочёл поиграть с клубком, а потом заняться картонной коробкой.
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Так вот вы какие - боевые котики.