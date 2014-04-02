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Американцу по ошибке пополнили карту на $4 триллиона
Житель Техаса Регги ТЭУС по ошибке стал обладателем четырех триллионов долларов. Молодой человек после обнуления своего счета пошутил, что с радостью бы отдал эти деньги для погашения госдолга США.
Банковский счет американца, который работает продавцом в ресторане фастфуд, за один день увеличился на сумму с 12 нулями. «Я очень удивился, когда проверил счет и обнаружил там так много денег. Я восемь раз заходил в систему и выходил из нее, чтобы удостовериться, что они все еще там», – говорит Тэус.
В банке не сразу обнаружили ошибку, которая произошла во время обновления программного обеспечения, сообщает «Русская служба новостей». Счет Тэуса вернули в прежнее состояние спустя только несколько часов. Молодой человек пошутил, что с радостью бы отдал три триллиона долларов на погашение национального долга США. Название банка не уточняется.
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