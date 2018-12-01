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Умер президент США
01 Декабря 2018, 15:20 | В мире
Об этом сообщается на официальных ресурсах Белого дома и в СМИ
Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post. Издание ссылается на представителя 41-го президента страны.
Его жена Барбара Пирс умерла ранее в этом году. Его старший сын - Джордж Буш-младший - был 43-м президентом США, другой сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.
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