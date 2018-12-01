Умер президент США

Об этом сообщается на официальных ресурсах Белого дома и в СМИ

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила газета The Washington Post. Издание ссылается на представителя 41-го президента страны.

Его жена Барбара Пирс умерла ранее в этом году. Его старший сын - Джордж Буш-младший - был 43-м президентом США, другой сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.