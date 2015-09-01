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Бизнес-гороскоп на неделю: Скорпионы будут от радости бегать, задрав жало
Гороскоп с 1 по 7 сентября от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
Овен. Будьте осторожны с новыми партнерами, не попадайтесь на удочку обаятельным авантюристам. Подарите что-нибудь приятное любимому человеку. И на это денег лучше не жалеть. Очень скоро он ответит вам тем же.
Телец. В начале недели может поступить интересное деловое предложение, о котором стоит поразмыслить. В среду возможны долгожданные денежные поступления, которые укрепят ваше финансовое положение и прибавят уверенности в завтрашнем дне. В пятницу подписание договоров и других деловых бумаг пройдет весьма успешно.
Близнецы. В понедельник вероятны новые денежные поступления, которые желательно пока не тратить, а отложить на отпуск или на крупную покупку. В среду постарайтесь быть внимательным при общении с финансовыми партнерами и с начальством, важно не испортить отношения. Воскресенье будет полно соблазнов.
Рак. На этой неделе финансовая успешность для вас будет находиться в прямой зависимости от того, как вы распределите свое время. Не тратьте силы на пустые разговоры, жалобы и сплетни. Если же вам все будет удаваться сделать вовремя, то и финансовых проблем у вас не будет. Четверг - удачный день для заключения сделок.
Лев. Во вторник появится возможность неплохо заработать, в конце недели вас ожидает премия. Но это не значит, что все деньги надо сразу же потратить. Впрочем, почему бы и не устроить в выходные пикник и проводы лета.
Дева. На этой неделе в финансовой сфере может возникнуть путаница, всплывут неясности и ошибки. Впрочем, их можно быстро исправить. Во вторник и среду возможны новые денежные поступления.
Весы. Ваши работоспособность и энергичность начнут приносить вам результаты, но не совсем такие, как вы предполагали. Однако все же это укрепит ваш авторитет и финансовую стабильность. Только не стоит давать коллегам и деловым партнерам невыполнимые обещания.
Скорпион. В первой половине недели вас могут порадовать премия или денежные поступления из иных источников. Все долги вам отдадут, так что ваше финансовое положение улучшится, и вы сможете порадовать себя и своих близких. Суббота и воскресенье - удачные дни для покупок.
Стрелец. Ваши финансовые дела должны быть в идеальном порядке, перепроверяйте бумаги, чеки, договоры, потому что возможны проверки. И постарайтесь планировать свои траты заранее, а не спускать крупные суммы под влиянием импульса.
Козерог. Финансовое положение будет стабильным, если, конечно, вы не позволите втянуть себя в авантюрную историю и не станете давать в долг сомнительным личностям. Благоприятное время для приобретения недвижимости и совершения финансовых операций.
Водолей. Не стоит в делах полагаться только на интуицию, необходимы рациональное осмысление задач и точный расчет. В четверг и пятницу возможны новые финансовые поступления. В субботу порадуйте детей новой игрушкой, а родителей – чем-нибудь, что пригодится в быту.
Рыбы. На этой неделе вы желанный гость и гостеприимный хозяин, однако не слишком ли корыстны ваши компаньоны? В среду не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами. И постарайтесь не забывать пин-код от своей банковской карты.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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