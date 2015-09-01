www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.97 р. 100 JPY: 56.66 р.
EUR: 73.34 р. 10 CNY: 92.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Бизнес-гороскоп на неделю: Скорпионы будут от радости бегать, задрав жало

01 Сентября 2015, 09:15 | В мире

Гороскоп с 1 по 7 сентября от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

Овен. Будьте осторожны с новыми партнерами, не попадайтесь на удочку обаятельным авантюристам. Подарите что-нибудь приятное любимому человеку. И на это денег лучше не жалеть. Очень скоро он ответит вам тем же.

Телец. В начале недели может поступить интересное деловое предложение, о котором стоит поразмыслить. В среду возможны долгожданные денежные поступления, которые укрепят ваше финансовое положение и прибавят уверенности в завтрашнем дне. В пятницу подписание договоров и других деловых бумаг пройдет весьма успешно.

Близнецы. В понедельник вероятны новые денежные поступления, которые желательно пока не тратить, а отложить на отпуск или на крупную покупку. В среду постарайтесь быть внимательным при общении с финансовыми партнерами и с начальством, важно не испортить отношения. Воскресенье будет полно соблазнов.

Рак. На этой неделе финансовая успешность для вас будет находиться в прямой зависимости от того, как вы распределите свое время. Не тратьте силы на пустые разговоры, жалобы и сплетни. Если же вам все будет удаваться сделать вовремя, то и финансовых проблем у вас не будет. Четверг - удачный день для заключения сделок.

Лев. Во вторник появится возможность неплохо заработать, в конце недели вас ожидает премия. Но это не значит, что все деньги надо сразу же потратить. Впрочем, почему бы и не устроить в выходные пикник и проводы лета.

Дева. На этой неделе в финансовой сфере может возникнуть путаница, всплывут неясности и ошибки. Впрочем, их можно быстро исправить. Во вторник и среду возможны новые денежные поступления.

Весы. Ваши работоспособность и энергичность начнут приносить вам результаты, но не совсем такие, как вы предполагали. Однако все же это укрепит ваш авторитет и финансовую стабильность. Только не стоит давать коллегам и деловым партнерам невыполнимые обещания.

Скорпион. В первой половине недели вас могут порадовать премия или денежные поступления из иных источников. Все долги вам отдадут, так что ваше финансовое положение улучшится, и вы сможете порадовать себя и своих близких. Суббота и воскресенье - удачные дни для покупок.

Стрелец. Ваши финансовые дела должны быть в идеальном порядке, перепроверяйте бумаги, чеки, договоры, потому что возможны проверки. И постарайтесь планировать свои траты заранее, а не спускать крупные суммы под влиянием импульса.

Козерог. Финансовое положение будет стабильным, если, конечно, вы не позволите втянуть себя в авантюрную историю и не станете давать в долг сомнительным личностям. Благоприятное время для приобретения недвижимости и совершения финансовых операций.

Водолей. Не стоит в делах полагаться только на интуицию, необходимы рациональное осмысление задач и точный расчет. В четверг и пятницу возможны новые финансовые поступления. В субботу порадуйте детей новой игрушкой, а родителей – чем-нибудь, что пригодится в быту.

Рыбы. На этой неделе вы  желанный гость и гостеприимный хозяин, однако не слишком ли корыстны ваши компаньоны? В среду не рекомендуется заниматься финансовыми вопросами. И постарайтесь не забывать пин-код от своей банковской карты.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru