В армии США смогут служить трансгендеры

В армии США окончательно снят запрет на службу трансгендеров, теперь они смогут служить открыто, говорится сообщении Пентагона. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.



По словам главы оборонного ведомства Эштона Картера, речь идет о талантливых американцах, которые безупречно служат или которые хотят иметь возможность служить.

«Мы не можем позволить барьерам, не связанным с уровнем квалификации человека, препятствовать набору на службу в армию тех, кто мог бы наилучшим образом выполнять свою миссию», — подчеркнул Картер.

По данным RAND Corporation, из 1,2 млн военнослужащих примерно 2 тыс. 450 человек — трансгендеры.

Напомним, ранее запрет на службу в армии США был отменен для гомосексуалистов и лесбиянок, открыто заявляющих о своей ориентации. Соответствующий закон вступил в силу 20 сентября 2011 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.