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В армии США смогут служить трансгендеры

01 Июля 2016, 16:30 | В мире

В армии США окончательно снят запрет на службу трансгендеров, теперь они смогут служить открыто, говорится сообщении Пентагона. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщения в СМИ.

По словам главы оборонного ведомства Эштона Картера, речь идет о талантливых американцах, которые безупречно служат или которые хотят иметь возможность служить.

«Мы не можем позволить барьерам, не связанным с уровнем квалификации человека, препятствовать набору на службу в армию тех, кто мог бы наилучшим образом выполнять свою миссию», — подчеркнул Картер.

По данным RAND Corporation, из 1,2 млн военнослужащих примерно 2 тыс. 450 человек — трансгендеры.

Напомним, ранее запрет на службу в армии США был отменен для гомосексуалистов и лесбиянок, открыто заявляющих о своей ориентации. Соответствующий закон вступил в силу 20 сентября 2011 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: США  армия  пентагон  солдат 



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Комментарии

  • ДР00:37, 02.07.2016#

    Ксенофобия и фашизм- вот типичная роисия 21 века. Плюс отсталая, с нищим воровитым народом.

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