Бизнес-гороскоп на неделю: царю зверей лучше не шиковать

ОВЕН. В начале недели осторожно обсудите с начальником обещанное повышение заработной платы, вполне возможно, что он не устоит перед вашими аргументами. Финансовое положение достаточно стабильно, но денежные ресурсы ограничены, поэтому планируйте ваши траты заранее, избегайте спонтанных покупок.

ТЕЛЕЦ. Весьма вероятно, что ваше финансовое положение улучшится. В начале недели могут появиться незапланированные доходы. Но и расходов от вас может потребоваться немало. Неделя будет способствовать началу новых деловых проектов. Не упустите благоприятный момент.

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятна солидная прибыль от посреднической и творческой деятельности. На работе вас ждут позитивные перемены: более удобный график и повышение вашего авторитета. Сейчас самое время подумать о предстоящем отдыхе. В конце недели случится приятное путешествие, причем вы потратите на него не слишком много.

РАК. Возможны определенные ограничения в денежных вопросах, свободных средств, скорее всего, не будет. Поэтому не стоит планировать на эту неделю крупных покупок. Однако скоро вас ждут прибыль и выгодные предложения.

ЛЕВ. В финансовом плане неделя обещает быть достаточно удачной и стабильной. За исключением среды, когда желательно не планировать и не совершать крупных покупок. В пятницу могут поступить интересные финансовые предложения. В выходные придется немало потратить.

ДЕВА. Финансовые ресурсы достаточно скромны, но мир полон неожиданностей. В середине недели вероятно повышение заработной платы или внезапная премия. Не спешите искать новых деловых партнеров, они могут оказаться ненадежны.

ВЕСЫ. Основные проблемы в финансовой сфере могут возникнуть из-за друзей, которые будут стараться воплотить в жизнь свои авантюрные проекты и попросят у вас помощи. В пятницу и субботу не стоит увлекаться вечеринками, пикниками и походами в ночные клубы.

СКОРПИОН. На этой неделе ваше финансовое положение упрочится. Вам сделают интересное предложение в профессиональной сфере. Ваши таланты и трудолюбие будут оценены по заслугам. Во вторник или среду ожидаются крупные денежные поступления.

СТРЕЛЕЦ. Несмотря на ваши скромные запросы, финансовое положение стабильно, и даже вероятно его улучшение. Друзья или родственники могут помочь наладить важные деловые контакты, которые откроют для вас блестящие перспективы. На четверг лучше не планировать финансовых операций.

КОЗЕРОГ. Основные доходы будут связаны с короткими, но выгодными заказами. Уделите особое внимание составлению отчетов и официальных документов. Во вторник возможны денежные поступления, которые позволят в субботу совершить необходимые и приятные покупки или важные приобретения.

ВОДОЛЕЙ. Во вторник вероятны новые денежные поступления. Ваши профессиональные усилия будут оценены по достоинству, было бы что оценивать. Важно не лениться и не пытаться спрятаться за спинами коллег. Неделя финансово стабильна. Хорошее время для организации праздника.

РЫБЫ. На этой неделе появится возможность улучшить ваше материальное положение. Однако в понедельник проявите осторожность, не соглашайтесь на авантюры. В среду начальство будет настроено слишком критично, постарайтесь не возражать, а принять замечания к сведению. В субботу не отказывайте себе в удовольствиях и не экономьте на развлечениях.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.