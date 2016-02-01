К нашей галактике с огромной скоростью приближается чудовищных размеров космическое облако

Специалисты космического агентства NASA обнародовали данные о гигантском облаке, несущемся по направлению к Млечному пути с огромной скоростью. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Водородное облако было открыто еще в 1960-е годы студенткой Гейл Смит, по имени которой получило свое название - "Облако Смит". Считается, что оно образовалось во внешних районах галактического диска около 70 миллионов лет назад, "оторвалось" от него, а теперь возвращается бумерангом. Новые данные были получены при помощи космического телескопа Hubble. Ученые подсчитали, что чудовищное, как они говорят, облако приближается к нашей галактике со скоростью свыше 300 км/с.

По словам одного из исследователей Андрю Фокса, путь займет около 30 миллионов лет. Ворвавшись в Млечный путь, облако запустит процесс звездообразования. Газа в нем достаточно для создания двух миллионов звезд. Облако имеет форму кометы. Его масштабы поистине чудовищны. Длина составляет около 11 тысяч световых лет, ширина - 2,5 тысячи световых лет. "Если бы оно было видимым в небе, то занимало бы область в 30 раз больше диаметра Луны во время полнолуния", - говорят в NASA.

Ранее астрономы считали, что "Облако Смит" - это беззвездная галактика. Гипотезу опровергли при помощи данных телескопа Hubble. Ученые определили не только место появления облака, но и его состав. Оказалось, что серы в нем примерно столько же, сколько во внешнем диске Млечного Пути. Это говорит о том, что облако было выброшено именно из нашей галактики.