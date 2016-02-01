www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.08 р. 100 JPY: 56.72 р.
EUR: 73.75 р. 10 CNY: 93.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

К нашей галактике с огромной скоростью приближается чудовищных размеров космическое облако

01 Февраля 2016, 12:25 | В мире

Специалисты космического агентства NASA обнародовали данные о гигантском облаке, несущемся по направлению к Млечному пути с огромной скоростью. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Водородное облако было открыто еще в 1960-е годы студенткой Гейл Смит, по имени которой получило свое название - "Облако Смит". Считается, что оно образовалось во внешних районах галактического диска около 70 миллионов лет назад, "оторвалось" от него, а теперь возвращается бумерангом. Новые данные были получены при помощи космического телескопа Hubble. Ученые подсчитали, что чудовищное, как они говорят, облако приближается к нашей галактике со скоростью свыше 300 км/с.

По словам одного из исследователей Андрю Фокса, путь займет около 30 миллионов лет. Ворвавшись в Млечный путь, облако запустит процесс звездообразования. Газа в нем достаточно для создания двух миллионов звезд. Облако имеет форму кометы. Его масштабы поистине чудовищны. Длина составляет около 11 тысяч световых лет, ширина - 2,5 тысячи световых лет. "Если бы оно было видимым в небе, то занимало бы область в 30 раз больше диаметра Луны во время полнолуния", - говорят в NASA.

Ранее астрономы считали, что "Облако Смит" - это беззвездная галактика. Гипотезу опровергли при помощи данных телескопа Hubble. Ученые определили не только место появления облака, но и его состав. Оказалось, что серы в нем примерно столько же, сколько во внешнем диске Млечного Пути. Это говорит о том, что облако было выброшено именно из нашей галактики.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: галактика  nasa  облако 






Новости раздела








Комментарии

  • Nim13:32, 01.02.2016#

    Ну все, пипец! - теперь рубль окончательно рухнет. . .

  • Есаул23:28, 01.02.2016#

    Наши предки сильно пукнули, и оно возвращается! За всё в жизни надо платить. . .

  • русский09:53, 02.02.2016#

    let's go to anouther site! счастливчик, мля.

  • Псевдоним23:27, 01.02.2016#

    Да епта. К этому времени мы уже по сто раз поубиваем друг друга, и Землю разломаем на кусочки.

  • Псевдоним23:31, 01.02.2016#

    Напомните мне об этом через 30 млн. лет, если я забуду.

  • Димас23:50, 01.02.2016#

    Правильно говорить не "чёрное", а "афрогаллактическое"

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru