www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.6 р. 100 JPY: 51.15 р.
EUR: 68.87 р. 10 CNY: 88.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

"Этот праздник для всех нас – один из самых любимых и долгожданных"

31 Декабря 2017, 16:34 | Приморье

Поздравление врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко с Новым годом

Дорогие приморцы!

Этот праздник для всех нас – один из самых любимых и долгожданных. Мы встречаем его с особым настроением, с радостными надеждами и верой в лучшее. Это время мы стремимся посвятить своим родным и близким, провести его в тёплом семейном кругу, получить заряд сил и энергии, строим новые планы.

Уходящий год каждый из нас вспоминает с особыми чувствами. В нём были радости, успехи, встречи и открытия. Не обошлось без испытаний, но они – неотъемлемая часть нашей жизни. Справляясь с трудностями, мы приобретаем новый опыт, который позволяет нам двигаться вперёд.

Дорогие друзья! Стоя на пороге 2018-го года, мы понимаем: только от нас самих зависит, каким он будет. Уверен, что вера в свои силы, энтузиазм и оптимизм позволят воплотить в жизнь всё задуманное. Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения. Пусть в каждом доме царит радость и любовь. Пусть становятся краше и привлекательнее дорогие нашему сердцу улицы, города и посёлки.

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Мира и процветания нашей общей великой Родине – России и Приморскому краю. Счастья вам, здоровья и благополучия.

С праздником! С новым, 2018 годом!

Врио Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: мечта  приморье  тарасенко  поздравление  край  губернатор  планы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru