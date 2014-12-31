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"Вместе мы сможем преодолеть любые испытания"
Дорогие приморцы! Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
По доброй традиции мы встречаем этот самый теплый семейный праздник под бой главных курантов страны и звон бокалов, среди самых близких людей. Вспоминая все хорошее, что принес нам год уходящий, в новогоднюю ночь мы строим планы на будущее и верим, что следующий станет успешным и добрым для всех нас.
2014 год каждому запомнился чем-то своим, особенным. Новыми открытиями, встречами, успехами и достижениями. Из всех этих побед, из личного вклада каждого и складывается история Приморья. У нас живут открытые, сильные духом, доброжелательные и трудолюбивые люди, которые любят свою землю. Убежден, вместе мы сможем преодолеть любые испытания и решить самые амбициозные задачи!
Дорогие друзья! Каким будет новый, 2015 год, во многом зависит от нас. Для Приморского края, как и для всей страны, он будет особенным, – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это священная дата для всего нашего народа.
Желаю всем жителям края в наступающем году удачи и благополучия! Пусть в приморских семьях всегда царит согласие и любовь, рождается больше детей! Счастья вам, дорогие друзья, успехов и крепкого здоровья!
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Исправте что натворили а амбиционные дела за нами , спасибо