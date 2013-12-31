www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Приморье покрылось ФАПами

31 Декабря 2013, 20:19 | Приморье

Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, запланированных к установке в этом году в Приморье, подходит к завершению. На сегодняшний день в крае установлено 128 ФАПов, сообщает пресс-служба администрации края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, сегодня завершаются работы по установке двух сельских амбулаторий в селах Новая Сила и Авдеевка. Планируется, что к концу недели на этих объектах начнутся отделочные работы.

Напомним, строительство 130 современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов ведется по инициативе губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. По контрактам подрядчики должны завершить установку зданий до конца года, строительные работы ведутся в соответствии с графиком.

Установленные ФАПы сейчас подключаются к коммуникациям – электричеству, водоснабжению и канализации. Эту работу ведут главы районов. Сегодня полностью подключены и готовы к работе 89 пунктов.

Губернатор дал поручение всем муниципальным главам завершить эту работу в кратчайший срок.

«Это задача глав, и они должны исполнять свои обязанности», - заявил губернатор на совещании.

Куратор сферы здравоохранения, вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, напомнил, что перед тем, как пункты примут первых пациентов, ФАПам необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию. Оба этих процесса, по закону, могут занять до месяца каждый.

Окончательный срок введения в эксплуатацию всех 130 ФАПов - 1 марта 2014 года.

Отметим, программа по строительству ФАПов в Приморье будет продолжена и в 2015 году.

газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: здравоохранение  ФАП 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Инквизитор19:31, 09.01.2014#

    напоминает старый анекдот : "Колхозы созданы - присылайте колхозников".

  • Северкрая20:10, 09.01.2014#

    Не понаслышке знаю, как главы районов ведут там работы. Трёп это!Вся тяжесть и ответственность за эти самые ФАПы легла на плечи глав муниципальных образований. Точнее председателей сельсоветов, что бы было понятнее.

  • Псевдоним20:00, 09.01.2014#

    Ага! Только колхозы должны были функционировать еще год назад.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru