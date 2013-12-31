Приморье покрылось ФАПами

Строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, запланированных к установке в этом году в Приморье, подходит к завершению. На сегодняшний день в крае установлено 128 ФАПов, сообщает пресс-служба администрации края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, сегодня завершаются работы по установке двух сельских амбулаторий в селах Новая Сила и Авдеевка. Планируется, что к концу недели на этих объектах начнутся отделочные работы.

Напомним, строительство 130 современных модульных фельдшерско-акушерских пунктов ведется по инициативе губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. По контрактам подрядчики должны завершить установку зданий до конца года, строительные работы ведутся в соответствии с графиком.

Установленные ФАПы сейчас подключаются к коммуникациям – электричеству, водоснабжению и канализации. Эту работу ведут главы районов. Сегодня полностью подключены и готовы к работе 89 пунктов.

Губернатор дал поручение всем муниципальным главам завершить эту работу в кратчайший срок.

«Это задача глав, и они должны исполнять свои обязанности», - заявил губернатор на совещании.

Куратор сферы здравоохранения, вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, напомнил, что перед тем, как пункты примут первых пациентов, ФАПам необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение и лицензию. Оба этих процесса, по закону, могут занять до месяца каждый.

Окончательный срок введения в эксплуатацию всех 130 ФАПов - 1 марта 2014 года.

Отметим, программа по строительству ФАПов в Приморье будет продолжена и в 2015 году.

газета "Золотой Рог", Владивосток.