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Инвестиционные возможности Приморского края можно посмотреть интерактивно
Инвестиционным Агентством Приморского края разработана интерактивная презентация, которая нацелена на формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Приморского края.
В ней доступным языком инфографики представлена актуальная информация об инвестиционной инфраструктуре, экономическом потенциале и социально-культурной среде, природных ресурсах, а также о географии и климате Приморья. Презентация рассчитана для широкого круга пользователей: от потенциальных инвесторов до всех интересующихся экономикой и географией Приморского края. Данная презентация размещена на инвестиционном портале Приморского края. А также ее можно скачать бесплатно на сайте iTunes.
газета "Золотой Рог", Владивосток.
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