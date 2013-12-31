Инвестиционные возможности Приморского края можно посмотреть интерактивно

Инвестиционным Агентством Приморского края разработана интерактивная презентация, которая нацелена на формирование и продвижение положительного инвестиционного имиджа Приморского края.

В ней доступным языком инфографики представлена актуальная информация об инвестиционной инфраструктуре, экономическом потенциале и социально-культурной среде, природных ресурсах, а также о географии и климате Приморья. Презентация рассчитана для широкого круга пользователей: от потенциальных инвесторов до всех интересующихся экономикой и географией Приморского края. Данная презентация размещена на инвестиционном портале Приморского края. А также ее можно скачать бесплатно на сайте iTunes.

газета "Золотой Рог", Владивосток.